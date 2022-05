Prvomajsko srečanje na Lisci: Država daje denar v žepe delodajalcev

2.5.2022 | 18:50

Ladi Rožič

Godba Sevnica in mažorete Društva Trg Sevnica

Folklorna skupina Duplo iz Pišec (Vse foto: M. L.)

Lisca - Prvi maj je praznik delavk in delavcev, ki zgodovino povezuje s sedanjostjo, je na prvomajskem srečanju na Lisci rekel slavnostni govornik generalni sekretar sindikata delavcev trgovine Slovenije Ladi Rožič. Prireditev, ki je tu tradicionalna, je organizirala Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. Pomembno je po Rožičevih besedah zaznamovati prvi maj, ker ta praznik opominja, da so delavske pravice izborili in so vedno znova ogrožene. Letni dopust in regres zanj, minimalna plača, plačana malica in prevoz na delo in z dela, plačano nočno in nedeljsko delo, varna delovna mesta in druge pravice so dosežek boja delavk in delavcev, med katerimi so pomembno vlogo imeli člani sindikatov.

Prvi maj po Rožičevih besedah ostaja praznik, ki opozarja, da je potrebno interese kapitala uskladiti z interesi delavcev. Tako tudi letos sindikati ob prvem maju postavljajo zahteve politikom in delodajalcem, ki odločajo o življenju in blaginji nas vseh.

Po Rožičevih besedah sindikati ponavljajo osnovno zahtevo delavcev iz leta 1886, in sicer 8-urni delovnik. Vse prevečkrat se zaposleni soočamo z izigravanjem delovnopravne zakonodaje, ko delodajalci s tako imenovanim neenakomerno razporejenim delovnim časom dosežejo, da smo jim na razpolago 24 ur dnevno, da delavniki trajajo 11 ur in več na dan. »Zavedamo se, da je direktiva Evropske unije omogočila tak način dela, vendar pa so večje izkoriščanje delavcev uzakonili naši parlamentarci.

Zahtevamo, da se najnižja osnovna plača delavcev za najenostavnejša dela določi v višini minimalne plače, s čimer bi odpravili doplačila do minimalne plače. (…) Poleg plač, ki omogočajo dostojno življenje, zahtevamo tudi njihovo redno usklajevanje z inflacijo in delom rasti produktivnosti dela. Opozarjamo, da ima kar 76 odstotkov zaposlenih plačo nižjo od slovenskega povprečja, in da kar 88.000 upokojencev prejema doplačilo do minimalne pokojnine. To je posledica mizernih plač, ki jih delodajalci izplačujejo delavcem v celotnem delovnem obdobju. Breme revnih delavcev in revnih upokojencev pa na svoja pleča prevzema država, s čimer daje posredno denar v žepe delodajalcev dvakrat: preko nizko obdavčenih dobičkov in s financiranjem revnih in zaposlenih in upokojencev preko socialne države,« je poudaril Rožič. Med drugim je še dejal, da sta 1. in 2. maj dela prosta dneva po zaslugi Zveze svobodnih sindikatov. Zaradi sindikata delavcev trgovine Slovenije so po njegovem trgovine zaprte ob nedeljah in praznikih, da imajo takrat prosto tudi prodajalke in prodajalci.

Po besedah sevniškega župana Srečka Ocvirka je prvi maj pomemben praznik, ker moramo v njegovem znamenju določiti razmerja v družbi, tako npr. razmerja med delom in nedelom, med ustvarjanjem in preteklim delom.

»Pomembno je, kakšna so družbena razmerja. Osnova vsega je medsebojno spoštovanje med ljudmi. Pomembno je spoštovanja okolja. To ni samo spoštovanje do soseda, ampak je tudi spoštovanje do narave, v kateri se tako dobro počutimo tukaj na Lisci. Če bomo odgovorno ravnali vedno in povsod, bo življenje lažje. V družbi vedno obstajajo spremembe. Ta trenutek smo kar pred velikimi spremembami, ampak naša povezanost ne samo na državni in evropski ravni, predvsem pozornost in odgovornost do lokalnih skupnosti in v lokalnih skupnostih nas bo delala srečne in nam bo dajala upanje za dobrobit v prihodnosti,« je dejal sevniški župan.

V kulturnem sporedu, ki sta ga povezovali Ivica Sotelšek in Katja Plevnik, so nastopili glasbeniki Kulturnega društva Godba Sevnica pod taktirko Ludvika Žuraja in mažorete Društva Trg Sevnica pod vodstvom Larise Očko in Monike Seničar, Folklorna skupina Duplo pri Kulturnem društvu Orlica Pišece - folklornike vodi Maša Žgalin - ter Katja Plevnik kot pevka in harmonikar Blaž Plevnik.

Prvomajskega srečanja, katerega uradni del je bil pod šotorom pri Tončkovem domu, se je udeležilo okrog 3.000 obiskovalcev.

M. L.

