Dvorski upokojenci z novimi načrti

3.5.2022 | 08:15

V gasilskem domu na Dvoru so se pred dnevi na rednem letnem, že sedemdesetem občnem zboru, sestali člani Društva upokojencev Dvor, ki šteje dobrih 290 članov. Upokojenci, ki so se pod vodstvom predsednika Dušana Mikca tokrat zbrali v nekoliko manjšem številu kot sicer, so sprejeli lanska poročila o delu ter tudi plan za letošnje leto.

Načrtovano delo v preteklih dveh letih je bilo zaradi covida močno okrnjeno, zato pa so letošnji načrti in številne aktivnosti na športnem, kulturnem, socialnem in družabnem področju precej optimistično zastavljeni. Kot je med drugim povedal predsednik Dušan Mikec, ki predseduje društvu že enajst let, načrtujejo že utečena letovanja za člane v Izoli, izlet v Zasavje, kostanjev piknik in druženja v okviru združenja upokojenskih društev.

Koordinatorica projekta Starejši za starejše Zvonka Bradač je predstavila projekt za boljšo kakovost življenja, v katerega je vključenih 1074 starejših. Tako so članice obiskale 569 starejših na območju Dvora, Hinj, Prevol in ajdovške planote.

Zbrane sta med drugim pozdravila tudi župan Jože Papež in predsednik PZDU Dolenjske in Bele krajine Dušan Kraševec. V uradnem delu so podelili tudi priznanja in malo plaketo Zdus- a, ki jo je prejel Stane Kmet. Po uradnem delu je sledilo družabno srečanje.

S. M.