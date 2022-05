Oživljanje je bilo uspešno

3.5.2022 | 07:00

Simbolna slika (arhiv DL): Bi znali oživljati, če bi bilo treba? Če le imate priložnost, se udeležite kakšne od predstavitev uporabe defibrilatorja.

Sinoči ob 22.03 so v naselju Mali Kal, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Šentvid pri Stični so nudili pomoč pri oživljanju nenadno obolele osebe. Oživljanje je bilo uspešno.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP FVE ZORENCI.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRONOVO 2.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CVIBLJE, na izvodu SLAKOVA PROSTOZRAČNO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 11:00 na območju TP Trebelno, nizkonapetostno omrežje – Večnamenski dom.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Glažuta, Jevša Bohor in Gradišče predvidoma med 9:00 in 12:00 uro.

M. K.