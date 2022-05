V Ribnici načrtujejo 21 oskrbovanih stanovanj

Ribnica - V občini Ribnica načrtujejo izgradnjo 21 oskrbovanih stanovanj. Zgrajena in vseljiva bodo predvidoma v letu 2024, oddajali pa jih bodo z razpisom. Projekt vodi Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, katerega ustanovitelj in edini družbenik je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Sklad je z namenom zagotavljanja regionalno uravnotežene ponudbe najemnih stanovanj za starejše lani na javni dražbi kupil nepozidana stavbna zemljišča na območju med Majnikovo ulico in Krošnjarsko potjo v bližini vrtca in doma starejših občanov v Ribnici. Tam zdaj načrtujejo izgradnjo večstanovanjskega objekta, v katerem bo okoli 21 oskrbovanih stanovanj.

Stanovanja bodo arhitekturno in arhitektonsko prilagojena za bivanje starejših ter primerna za bivanje ene ali dveh oseb. Namenjena bodo starejšim od 65 let, ki jim zdravstveno stanje še omogoča samostojno bivanje, vseljiva pa bodo predvidoma v letu 2024, so sporočili z občine Ribnica.

Nepremičninski sklad, katerega naloga je zagotavljati in oddajati stanovanja za upokojence in druge starejše, ima trenutno v lasti 3172 najemnih stanovanj v 116 krajih po Sloveniji. Med njimi je 409 oskrbovanih najemnih stanovanj.

