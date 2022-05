Urejanje Karlovškovega trga - Dobiva lepo podobo

3.5.2022 | 14:30

Karlovškov trg v Šmarjeti dobiva urejeno podobo, enotno bo tlakovan. Na njem je svoje pipe že odprla cvičkova fontana. (Foto: L. M.)

Šmarjeta - Gradbena dela pri koncu – Trg enotno tlakovan, klopi, brajda, grmovnice ... – V načrtu še obnova Moletove hiše

Center Šmarjete dobiva lepšo podobo tudi s prenovljenim Karlovškovim trgom. Gradbena dela, ki so se po uspešno izvedenem javnem naročilu začela konec marca, so pri koncu.

Izbrani izvajalec, Gradbeništvo Dolničar iz Boštanja, je hitro opravil dela, ki so po pogodbi skupaj z davkom vredna dobrih 195 tisoč evrov. Župan Občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar pove, da bo na koncu obračun nekoliko nižji, ker so bila nekatera opravila iz popisa že v predhodnih fazah urejanja te okolice narejena zelo kakovostno. Izpostavi predvsem odvodnjavanje in pripravo spodnjih temeljnih ustrojev.

Karlovški trg bo ob smernicah Zavoda za varstvo kulturne dediščine, območne enote Novo mesto, prvič dobil tlakovano podobo. »Bo zelo moderno in urbano opremljen, tudi z elementi bogate naravne in kulturne dediščine,« pove župan in doda, da znamenitih Karlovškovih ornamentov po tleh ne bo, kar so si sprva zamišljali, saj spoštujejo drugačno mnenje stroke, da to ne sodi na vaški trg. »Bodo pa Karlovškovi ornamenti prisotni v celotni zasnovi trga, saj se trg po njem tudi imenuje,« zagotavlja.

Večja ploščad zdaj prekriva celoten trg, ki bo enotno tlakovan. Na trg bo nameščena nova urbana oprema: lesene klopi, koši za smeti, pitnik in informacijske table. Ob obstoječem opornem zidu bodo zasadili vinsko trto in uredili brajdo. Na nasprotni strani trga bodo gredice z domačimi grmovnicami, na trgu bodo za dodatno naravno senco zasadili še dvoje dreves.

»S cvičkovo fontano, ki smo jo spet odprli na velikonočno nedeljo, z bližnjim dvorcem, razgledno točko z zvonika župnijske cerkve sv. Marjete ter s temeljito prenovo Moletove hiše bo vaško jedro po mnenju veliko ljudi postalo ena privlačnejših turističnih točk na Dolenjskem,« je prepričan župan Hribar.

Občina načrtuje še prenovo bližnje Moletove hiše, v kateri bodo prostore dobila nekatera društva, a k zadevi bodo pristopili šele, ko dobijo sklep o sofinanciranju. 20. aprila so se namreč prijavili na razpis gospodarskega ministrstva za investicije v vrednosti do 500 tisoč evrov in upajo, da bodo uspešni.

L. Markelj