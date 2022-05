Razpis za gradnjo dela tretjega pasu na odseku ceste Škofljica-Rašica

3.5.2022 | 10:50

Direkcija za infrastrukturo je objavila javni razpis za gradnjo dela tretjega pasu na odseku državne ceste Škofljica-Rašica, ki je del izgradnje 3a razvojne osi. Rok za oddajo ponudb je 2. junij, ko bodo ponudbe tudi odpirali, je razvidno iz razpisa.

Rok za izgradnjo 1,8 kilometra dolgega tretjega pasu, ki bo potekal od priključka Smrjene do novega priključka za Gradišče, je 730 dni od uvedbe v delo.

Omenjeni odsek je del državne ceste od Ljubljane do Petrine, ki predstavlja t.i. 3a razvojno os. Gradnja slednje je predvidena že dlje časa, zdaj pa se bo, kot kaže, kmalu vendarle začela. Prvi načrti so predvidevali le manjše spremembe že obstoječe ceste, februarja pa sta ministrstvo in direkcija za infrastrukturo predstavila nov načrt, ki v večjem delu predvideva povsem novo traso.

Na odsekih od Pijave Gorice do Turjaka, od Velikih Lašč do Žlebiča ter od Livolda do mejnega prehoda s Hrvaško Petrina je predvidena izgradnja tretjega pasu na že obstoječi cesti. Nove trase ceste z obvoznicami pa so predvidene od Lavrice mimo Škofljice do Pijave Gorice, od Turjaka mimo Rašice in Velikih Lašč ter nato od Žlebiča mimo Ribnice, Nemške vasi ter Kočevja do Livolda.

Pri Turjaku in Rašici sta predvidena viadukta, pri Žlebiču predor in večje vozlišče. Večje vozlišče je predvideno tudi pri Kočevju.

Na ta način naj bi zelo obremenjeno cesto od Ljubljane do Kočevja razbremenili tranzitnega prometa, hkrati pa pomembno skrajšali potovalni čas iz tega dela države. Iz Ribnice v Ljubljano naj bi tako prišli v pol ure, iz Kočevja do Ljubljane pa v 40 minutah, so dejali na februarski predstavitvi nove trase ceste v Kočevju.

STA; M. K.