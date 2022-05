Prodaja Trima belgijski družbi Recticel zaključena

3.5.2022 | 11:45

Trebnje - Belgijska družba Recticel je 29. aprila uspešno zaključila prevzem družbe Trimo iz Trebnjega. Kot so sporočili iz Recticela, je bila 164,3 milijona evrov vredna transakcija zaključena veliko hitreje, kot je bilo sprva pričakovano. Trimo bo v računovodskih izkazih družbe Recticel konsolidiran od 1. maja dalje, so pojasnili.

"Prevzem Trima očitno zaznamuje še en pomemben mejnik v strateški preusmeritvi portfelja Recticela, ki postaja popolnoma usmerjen v izolacijski segment. Poleg tega sem zelo zadovoljen, da je zaključek transakcije potekal zelo hitro in gladko. Trimo je pretežno usmerjen v segmente industrijskih in poslovnih stavb in ne bo le dopolnil naše dosedanje dejavnosti na področju izolacijskih plošč, temveč bo tudi razširil našo geografsko prisotnost na trgih srednje in jugovzhodne Evrope," je zaključek prevzema komentiral izvršni direktor Recticela Olivier Chapelle.

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v belgijski družbi, so bili vsi predhodni pogoji za zaključek transakcije, vključno z regulativnimi odobritvami, izpolnjeni veliko hitreje, kot je bilo sprva pričakovano.

Družba zasebnega kapitala Innova Capital je marca letos z Recticelom sklenila zavezujočo pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža v Trimu. Takrat so ocenili, da bo posel predvidoma zaključen v letošnjem tretjem četrtletju.

Skupina Trimo je evropski proizvajalec trajnostnih, z mineralno volno izoliranih plošč in ovojev za gradbeništvo. Innova ga je prevzel v začetku leta 2016, s tem pa je podjetje znatno povečalo svoj tržni delež v Evropi in postalo drugi največji tržni igralec v svoji panogi. Trimo izdelke prodaja v 60 državah po vsem svetu, ima vzpostavljeno prodajno mrežo v 27 državah in ima proizvodne zmogljivosti v Sloveniji in Srbiji. Trimo je lani zaposloval približno 480 ljudi in ustvaril 138,4 milijona evrov čiste prodaje.

Recticel je belgijska industrijska skupina z močno evropsko tržno prisotnostjo, vendar deluje tudi v Aziji, Afriki in ZDA. Konec leta 2021 je Recticel zaposloval 5145 ljudi v 53 podjetjih v 21 državah. Recticel je v letu 2021 dosegel konsolidirano prodajo v višini 1,03 milijarde evrov.

Trimo je bil v lasti poljskega sklada Innova Capital od leta 2016. Avgusta 2020 je sklad podpisal pogodbo o prodajo 100-odstotnega deleža v Trimu z irskim koncernom Kingspan, prevzem pa je pod drobnogled vzela Evropska komisija.

Začetna preiskava komisije je razkrila, da sta Kingspan in Trimo enakopravna tekmeca pri prodaji sendvič plošč iz mineralnih vlaken v številnih državah Evrope. Na tej točki so se pojavile skrbi, da bi predlagani prevzem lahko znatno zmanjšal konkurenco za omenjeni izdelek na Češkem, Danskem, v Franciji, na Madžarskem, Slovaškem, v Sloveniji in Veliki Britaniji.

Kingspan do pogodbenega roka nato ni pridobil dovoljenja za prevzem pri evropskem konkurenčnem regulatorju, zato je prodaja padla v vodo.

