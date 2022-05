Do mestnega jedra po večnamenski poti ob Težki vodi

3.5.2022 | 16:40

Ob Težki vodi (Fotografije: MO NM)

Podpis pogodbe

Podpisniki pogodbe v družbi predstavnikov KS

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto in projektna partnerja, hrvaško gradbeno podjetje Krk in družba CBE, so danes podpisali pogodbo za ureditev prvega dela poti za pešce in kolesarje ob potoku Težka voda v Novem mestu. Gradnja bo skupaj z davkom novomeško občino stala nekaj več kot 600.000 evrov, je ob podpisu navedel novomeški župan Gregor Macedoni.

Gre sicer za večnamensko pot med novomeško Kandijo in Šmihelom, ki bo velik del mestnega zaledja povezala z zgodovinskim mestnim središčem. Ker bo potekala po kanalizacijski trasi, bodo hkrati prenovili tamkajšnjo kanalizacijo in uredili javno razsvetljavo, je nadaljeval župan.

V prvem naložbenem koraku, ki vključuje gradnjo 240 metrov nove poti, bodo uredili nekaj več kot 400-metrski odsek od izliva Težke vode v Krko do mostiča, ki omenjeni potok preči na Lebanovi ulici.

Med naložbeno prvo etapo je predvidena tudi preureditev Ulice Mirana Jarca od navezave na parkirišču ob Kandijski cesti v dolžini 160 metrov, s katere se odcepi novo načrtovana pot za kolesarje in pešce proti Težki vodi. Ta bo sicer sledila potočni strugi.

V drugem delu naložbe s približno 400-metrskim odsekom, za katerega še pridobivajo zadnja zemljišča, pa bodo nadaljevali do mosta prek Težke vode v Šmihelu. Od tam se bo pot nadaljevala po t. i. Mordaxovem sprehajališču.

S tem nameravajo vzpostaviti neprekinjeno kolesarsko stezo in pot za pešce od Gotne vasi, po Regrči vasi in Šmihelu vse do Kandijske ceste oz. do nove brvi za pešce in kolesarje, ki bo prek Krke vodila na Loko in v mestno središče.

Dela prve etape bodo začeli še ta mesec. Končati jih nameravajo do konca septembra. Cilj celotne naložbe je vzpostavitev ustrezne mreže oz. "izboljšanje fizične in vsebinske povezanosti mestnega jedra z okoliškimi soseskami", je dodal župan.

Sicer pa so v Novem mestu v zadnjih letih zgradili približno štiri petine načrtovanega omrežja kolesarskih in poti za pešce. Kot bo to dokončno zgrajeno, bo možno Novo mesto s kolesom obvoziti po približno 10-kilometrski kolesarski stezi, celotno novomeško omrežje kolesarskih in poti za pešce pa bo merilo približno 25 kilometrov, je še povedal Macedoni.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Novomeški župan Gregor Macedoni o kolesarski stezi in poti za pešce ob Težki vodi Novomeški župan Gregor Macedoni o kolesarski stezi in poti za pešce ob Težki vodi