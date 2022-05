Plaz pod hišo; vdrli do preminule osebe

3.5.2022 | 18:30

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Danes ob 9.35 se je v naselju Bučerca, občina Krško, pod stanovanjskim objektom sprožil zemeljski plaz. O dogodku so bile obveščene pristojne službe. Zadevo si bo v prihodnjih dneh ogledal geolog.

Gasilci in reševalci do preminulega

Ob 15.15 so v naselju Gorenje, občina Kočevje, gasilci PGD Kočevje in Stara Cerkev s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta in tako omogočili reševalcem NMP do preminule osebe.

M. K.