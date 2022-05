V Kočevju prenavljajo cesto od Gorenja do Stare Cerkve

4.5.2022 | 09:30

Foto: Občina Kočevje

Kočevje - V Kočevju so začeli prenovo zelo dotrajane in poškodovane ceste od Gorenja do Stare Cerkve. Na okoli 600 metrov dolgem odseku bodo na novo preplastili vozišče in uredili odvajanje meteornih vod, predvideni so tudi izgradnja pločnika, ureditev kolesarske površine in javne razsvetljave.

Omenjena cesto kot bližnjico pogosto uporabljajo vozniki, ki si želijo skrajšati pot med Ribnico in Novim mestom, zato je prometno precej obremenjena.

Za prenovo je bilo na javnem razpisu občine izbrano podjetje Trgograd trgovina in gradbeništvo iz Litije, ki bo dela opravilo za nekaj manj kot pol milijona evrov in je bilo na razpisu izmed štirih prijavljenih podjetij najcenejše. Prenova naj bi bila končana do konca avgusta.

V času gradnje je predvidena popolna zapora ceste. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.

M. K.

Galerija