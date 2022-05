Poginuli labod v Češči vasi; še čistili posledice neurja

Prvomajski dan za mokronoške gasilce (vse fotografije: PGD Mokronog)

Včeraj ob 17.43 so v bajerju v Češči vasi pri Novem mestu opazili poginulega laboda. Gasilci GRC Novo mesto so laboda odstranili iz vode in ga bodo predali pristojni veterinarsko-higienski službi.

Čistili posledice neurja

Ob 18.00 so na Gubčevi cesti v Mokronogu gasilci PGD Mokronog očistili blato iz kletnih prostorov stanovanjskega objekta, ki so ga nanesle meteorne vode med nedeljskim neurjem.

Motena dobava vode

Komunala Brežice obvešča uporabnike pitne vode iz Cerine in Razlagovega Brega, da bo danes motena dobava pitne vode med 7.30 in 14.00 uro zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI DOBLIČAH na izvodu GRIČ;

- od 8.00 do 14.00 pa tudi odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU na izvodu LEVO HRIB.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8.00 do 12.00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRVAVČJI VRH, izvod Čez cesto.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 9.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE 2, izvod 4. NASELJE PROTI STOPIČAM;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODHOSTA, izvod 3. PODHOSTA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7.30 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH 2;

- od 8.00 do 9.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LOKA 1991.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 10.00 do 11.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OTOČEC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Pečje nadomestna predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

