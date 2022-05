Skoraj 900 tisočakov za rekonstrukcijo doma starejših

4.5.2022 | 14:40

DSO Kočevje

Prizidek za dementne stanovalce (Foto: arhiv DL)

Ljubljana/Kočevje - Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila dva nova projekta. Za prizidavo in rekonstrukcijo Doma starejših občanov Kočevje bo namenila nekaj manj kot 900.000 evrov, dela pa bodo izvajali letos in prihodnje leto. V okviru investicij na področju ohranjanja narave pa bo upravljavcem parkov med drugim zagotovila sredstva za nakup opreme.

Prizidavo in rekonstrukcijo Doma starejših občanov Kočevje je vlada v načrt razvojnih programov uvrstila na včerajšnji seji odbora za državno ureditev in javne zadeve.

Ocenjena vrednost investicije znaša nekaj manj kot 900.000 evrov z DDV, izvajala pa se bo v letih 2022 in 2023. Z izvedbo investicije bo, kot so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje, omogočena možnost pravilne organizacije prostorov fizioterapije, skupnih prostorov, prostora za duhovno oskrbo in ločenega vhoda za obiskovalce, s tem pa varno bivalno okolje stanovalcem v epidemioloških razmerah, ter prostorska in organizacijska prilagoditev doma veljavnim tehničnim standardom.

Hkrati se bodo izboljšali pogoji in kakovost bivanja za stanovalce z različno stopnjo nege in oskrbe ter zagotovila večja intimnost in zasebnost, so dodali.

V načrt razvojnih programov je vlada uvrstila tudi projekt Investicije ohranjanja narave. Izhodiščna vrednost projekta je 640.000 evrov, cilj investicijskega programa pa je zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje javne službe na področju ohranjanja narave, za izvajanje naravovarstvenih in razvojnih nalog in izpolnjevanje drugih zakonskih obveznosti javnih zavodov ohranjanja narave.

Gre za investicije izvajalcem državnih javnih služb s področja ohranjanja narave, to so upravljavci Triglavskega narodnega parka, Regijskega parka Škocjanske jame, Kozjanskega regijskega parka, Krajinskega parka (KP) Radensko polje, KP Goričko, KP Kolpa, KP Strunjan, KP Sečoveljske soline, KP Ljubljansko barje, Naravnega rezervata Škocjanski zatok ter Zavod RS za varstvo narave in Zavod za ribištvo Slovenije.

Sredstva za investicije so namenjena za nakup opreme, osnovnih sredstev za izvajanje naravovarstvenih nalog ter ostale investicije, ki so načrtovane v programih dela in finančnih načrtih posameznega javnega zavoda, odkupa naravovarstveno pomembnih zemljišč, ter investiranje iz sredstev, ki se pritekajo na podlagi nadomestila za stavbno pravico, so pojasnili na vladi.

STA; M. K.