Skozi naselje z več kot 100 km/h; ovijalne folije in orodje - vedo, kaj morajo krasti

4.5.2022 | 10:30

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah intervenirali v 58. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 218 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi osmih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so tudi zaradi iskanja pogrešanih oseb, sporočajo s PU Novo mesto.

Skozi naselje z več kot 100 km/h

Policisti PP Brežice so v Novi vasi pri Mokricah izvajali meritve hitrosti. V naselju, kjer velja omejitev hitrosti 50 km/h, so vozniku osebnega avtomobila BMW X6 izmerili hitrost 104 km/h. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v višini 750 evrov in izrekli stransko sankcijo devetih kazenskih točk.

Vlomi in tatvine

V Šentjanžu na območju PP Sevnica je med 30. 4. in 3. 5. nekdo skozi vrata vlomil v skladiščne prostore prodajalne in ukradel ovijalne folije za seno. Storilec je z vlomom in tatvino povzročil za več kot 6.000 evrov škode.

Med 2. 5. in 3. 5. je na delovišču v Trebnjem neznanec vlomil v zabojnik in odnesel električno ročno orodje. Škode je za okoli 2.500 evrov.

