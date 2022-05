Po novem za odvoz blata iz greznic in gošč iz MČN zadolžena Komunala NM

4.5.2022 | 18:50

Delavci novomeške Komunale pri praznjenju greznic (Foto: arhiv DL)

Mirna Peč - Občina Mirna Peč je po besedah župana Andreja Kastelica ena izmed občin, ki v zadnjem obdobju zelo veliko vlaga v male čistilne naprave. »Sofinanciramo tudi do polovico stroškov čistilne naprave in tudi gradbenih del,« pravi župan. Greznice in čistilne naprave pa so bile tudi osrednja tema na zadnji, 21. redni seji občinskega sveta, ki je potekala pretekli četrtek.

Med devetimi točkami dnevnega reda so svetniki najprej sprejeli Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih voda v občini Mirna Peč, nato pa še elaborat o oblikovanju cen storitev javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Odloka, ki so ga morali sprejeti, ker so vanj dodali praznjenje greznic, svetniki niso imeli prvič na dnevnem redu; tokrat so ga sprejeli po hitrem postopku.

»Na ta način bomo kar precej naredili za okolje, saj je bila zadeva do zdaj precej neurejena,« je povedal župan. Po novem bo namreč za greznice in male čistine naprave, ki jih imajo v občini okoli 100, skrbela Komunala Novo mesto. »Cena znaša 2 evra omrežnine plus 0,36 centa na kubik porabljene vode na števcu, kar na primer pri porabi 10 kubikov vode na položnici mesečno pomeni 5,71 evra brez DDV,« pojasni župan. Kaj bodo dobili za ta denar, ki ga bodo po novem mesečno plačevali, pa je bilo tudi tisto, kar je svetnike najbolj zanimalo. »Za to vrednost bo Komunala vsaka tri leta spraznila greznice in male čistilne naprave, hkrati pa bo izvajala tudi monitoring oz. kontrolo čistilne naprave in greznic,« pojasnjuje župan in dodaja, da je v to ceno vključen tudi enkratni strošek za kontrolo, ki je znašal okoli 120 evrov, približno toliko pa je stal tudi odvoz blata oz. gošče iz greznic in malih čistilnih naprav.

V nadaljevanju seje so svetniki obravnavali in sprejeli poročilo za leto 2021 in plan dela za leto 2022 za pokopališko dejavnost, sprejeli pa so tudi zaključni račun proračuna občine za leto 2021. Po besedah direktorice občinske uprave Sonje Klemenc Križan je imela Občina Mirna Peč v preteklem letu zelo optimističen proračun. Znašal je okoli 6,5 milijona evrov, od katerih je bilo kar tri milijone investicijskih sredstev, ki so bila vezana na državne oz. evropske razpise, ki pa jih lani ni bilo. Zato je bila realizacija proračuna na prihodkovni strani 3,386.000, na odhodkovni pa 3,183.000, kar pomeni, da je bila le okoli 50-odstotna. Med projekti, ki so jih načrtovali, a jih niso izpeljali, so predvsem: kolesarska povezava od Novega mesta proti Trebnjemu, kjer zdaj čakajo na odločbo, posodobitev državne ceste Mirna Peč–Šranga do novomeške meje, kjer morajo pridobiti še nekaj soglasij za gradbeno dovoljenje in se z državo dogovoriti o sofinanciranju. Tu so še gradnja vodovodov, kanalizacijskega sistema in širitev čistilne naprave s tisoč na dva tisoč populacijskih enot, za kar imajo zdaj, ko OPN sprejet, tudi pogoje.

Investicija, ki se je premaknila v letošnje in naslednje leto, ker lani ni bilo razpisov, je tudi večmilijonski projekt, s katerim so se letos prijavili za pridobitev sredstev za energetsko sanacijo objekta nekdanje šole na Trgu 8, na katerem je danes Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, ter novo občinsko upravo in kulturno središče, kamor se bo prihodnje leto preselila tudi občinska uprava. V precejšnji meri prenesena iz lanskega v letošnje leto je tudi stalna zbirka Toneta Pavčka, ki so jo letos prijavili na razpis Ministrstva za kulturo, drugače pa je bila, kot pravi Klemenc Križanova, velika večina preostalih za lani načrtovanih projektov realizirana.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista. Jutri že izide nova. Našli jo boste v poštnem nabiralniku ali pa pri prodajalcu časopisa.

Mojca Leskovšek Svete