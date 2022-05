V Kolpi našli utopljenca

4.5.2022 | 18:10

Simbolna slika (foto: arhiv Svet24)

Ob 13.27 so pri naselju Breg pri Sinjem Vrhu, občina Črnomelj, v reki Kolpi našli utopljeno osebo. Gasilci PGD Črnomelj so jo s pomočjo čolna prepeljali na brežino in predali pristojnim službam.

Nesreča na AC

Ob 15.01 je prišlo do prometne nesreče osebnega vozila na avtocesti med Višnjo Goro in Grosupljem v občini Ivančna Gorica. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, PGD Stična in PGD Grosuplje, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, posuli z vpojnim sredstvom iztekle motorne tekočine in nudili pomoč dvema poškodovanima do prihoda reševalcev NMP.

Poškodba pri športu

Ob 10.18 se je na Blanci, občina Sevnica, pri športni dejavnosti mlajši občan poškodoval koleno. Reševalci NMP Sevnica so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v UC Brežice.

S helikopterjem v UKC

Ob 13.20 je helikopter Slovenske vojske s v spremstvu dežurne ekipe Helikopterske nujne medicinske pomoči na Brniku prepeljal obolelo osebo iz Metlike v UKC Ljubljana.

M. K.