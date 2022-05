Krka bo spet prostovoljska

4.5.2022 | 20:00

Ob predstavitvi Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva na Osnovni šoli Dragotina Ketteja, s katero Krka sodeluje in ji pomaga že desetletja, je ravnateljica Vida Marolt (levo) predstavila tudi dela 14. likovnega srečanja učencev šol s prilagojenim programom. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - V podjetju Krka bodo od 9. do 14. izpeljali svoj tradicionalni teden humanosti in prostovoljstva, ki so ga danes predstavil v Osnovni šoli Dragotina Ketteja, namenjeni otrokom s posebnimi potrebami, s katero tesno sodelujejo praktično že vse od njene ustanovitve leta 1955, pred 45 leti pa so v Krki ustanovili tudi pokroviteljski odbor, katerega prva predsednica je bila Darja Colarič.

Seveda bo del dejavnosti Krkinih prostovoljcev tudi tokrat namenjen Osnovni šoli Dragotina Ketteja, na kateri bodo prihodnjo sredo pripravili piko olimpijado, spisek vseh dejavnosti, ki se jih bodo prihodnji teden tako v Novem mestu, kot tudi v drugih slovenskih krajih in v kar 14 državah, kjer ima Krka svoja podjetja in predstavništva, lotili Krkini prostovoljci, je dolg in obsežen. V devetih krajih bodo v sodelovanju z Rdečim križem in Karitasom zbirali potrebščine od pripomočkov za osebno higieno, oblačil, obutve in odej do šolskih potrebščin in računalnikov. Delali bodo v zavetišču za zapuščene živali, sodelovali pri različnih drugih dejavnostih Rdečega križa in Karitasa, darovali kri, obiskali domove starejših občanov in njihovim stanovalcem polepšali dan. Obiskali bodo tudi več varstveno delovnih centrov, centrov za usposabljanje, izobraževanje in rehabilitacijo, v soboto pa bodo pripravili dan odprtih vrat za slušatelje Univerze za tretje življenjsko obdobje iz vse Slovenije. Pričakujejo, da si bo ta dan njihove proizvodne prostore ogledalo dva tisoč obiskovalcev.

Po današnji predstavitvi Krkinega dneva humanosti in prostovoljstva so si udeleženci predstavitve ogledali dela udeležencev 14. likovnih dnevov osnovnih šol s prilagojenim programom, ki jih bo jutri ocenila komisija. Tema letošnjega natečaja je bila Moč srca.

I. Vidmar

