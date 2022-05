Cev poškodovana, voda puščala

5.5.2022 | 07:00

Sinoči ob 22.33 je na Trgu zbora odposlancev v Kočevju zaradi poškodovane vodovodne cevi v objektu puščala voda. Gasilci PGD Kočevje so zaprli glavni ventil in tako preprečili nadaljnje puščanje vode.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. ZILJE na izvodu MAJIŠČE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA VINODOL;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEVNO, izvod 1.OB CESTI LEVO, 2.TRŠKA GORA LEVO, 3.TRŠKA GORA DESNO HIŠA PRI TP;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRKA, TP GRABEN, TP ČISTILNA NAPRAVA NM.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije predvidoma med 8:00 in 14:00 na območju TP Lontovž, nizkonapetostno omrežje – Lontovž vas.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območjuTP Sevnica Dobrava med 8. in 15. uro.

M. K.