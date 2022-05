Enoti grosupeljskega doma starejših v občinah Bloke in Sodražica

5.5.2022 | 09:30

Sodražica/Grosuplje/Bloke - Župana občin Bloke in Sodražica, Jože Doles in Blaž Milavec, ter direktorica Doma starejših občanov Grosuplje Metka Velepec Šajn so včeraj v Grosupljem podpisali pismo o nameri za izgradnjo enot doma starejših občanov v obeh omenjenih občinah. Gradnja obeh naj bi stekla prihodnje leto in bila končana do leta 2025.

Po včeraj podpisanem pismu o nameri naj bi obe občini zagotovili primerni zemljišči in uredili gradbeni dovoljenji, ju prenesli v last države, nato pa se bo Dom starejših občanov Grosuplje prijavil na razpis, ki ga napoveduje ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in s katerim bo država financirala izgradnjo domov za starejše v 35 manjših občinah.

Po besedah Velepec Šajnove nameravajo v obeh občinah zgradili enoto s po 24 posteljami. "Pri tem smo si zamislili, da bo 12 postelj namenjenih osebam z demenco, 12 pa osebam, ki potrebujejo nego. Dodali bomo še druge programe, kot so dnevno varstvo, center aktivnosti in pomoč na domu, v kolikor bo občina želela, da jo izvajamo," je ob podpisu dejala direktorica.

Po informacijah, ki jih ima, bo pogoj na razpisu, da se z gradnjo začne prihodnje leto in da je končana leta 2025. Vsaka enota naj bi stala okoli dva milijona evrov oziroma okoli 77.000 evrov na posteljo.

V obeh občinah računajo, da jim bo uspelo napolniti svojo enoto, o potrebnih kadrih pa po besedah direktorice ta trenutek še ne razmišljajo. "Trenutno so z kadri težave, a če bi razmišljali o težavah, potem ne bi šli v noben projekt," je dejala.

V občini Bloke bodo po besedah župana Dolesa za dom starejših zagotovili zemljišče v centru Nove vasi, ki so ga kupili od kmetijske zadruge Cerknica v stečaju. V četrtek bodo že podpisali pogodbo za izdelavo projektne dokumentacije, ki je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tega načrtujejo pridobiti do jeseni.

Podobno pridobitev gradbenega dovoljenja do jeseni po besedah župana Milavca pričakujejo v Sodražici. Za gradnjo imajo sicer predvideno zemljišče v samem središču občine.

Oba župana sta ob podpisu pisma o nameri izrazila zadovoljstvo, posebej ker v obeh občinah trenutno nimajo primerno urejenega institucionalnega varstva starejših. Oba tudi upata, da bodo razpisni pogoji ministrstva takšni, kot so bile dane dosedanje obljube in informacije.

STA; M. K.