Nogometaši Krke nadaljevali uspešen spomladanski niz; do zmage tudi Krčani

5.5.2022 | 08:00

Josip Majić je takole zadel ob koncu prvega polčasa.

Novo mesto - Nogometaši Krke so včeraj zabeležili dvanajsto zmago v tej sezoni. Na domačem igrišču so s 4:1 premagali lendavsko Nafto in tako nadaljevali uspešen spomladanski niz, v katerem ne poznajo poraza. Novomeščani so z novimi tremi točkami ujeli Nafto na tretjem mestu, obe ekipi imata zdaj 44 točk.

Za domače je prvi v 20. minuti zadel Žiga Kastrevec, a vodstvo Krke ni trajalo dolgo, saj je pet minut kasneje izenačil Gergő Bolla. Po zadetku Marka Huča, ki je uspešno izvajal enajstmetrovko, so Dolenjci v 33. minuti znova vodili. Le minuto zatem je bil izključen gostujoči vratar Marko Galoši, številčno premoč na igrišču pa so Novomeščani znali izkoristiti. Pred polčasom je na 3:1 povišal Josip Majić, ki je mrežo gostov zatresel še v 87. minuti. Za Hrvata, ki se je Krki pridružil v zimskem prestopnem roku, je bil to že 11 zadetek v sezoni.

Zmagali tudi Krčani

Zmage so se veselili tudi nogometaši Krškega, ki so v gosteh z 1:0 premagali Beltince. Edini gol je v 57. minuti dosegel Metteo Pinelli. Za Posavce, ki se borijo za obstanek v ligi, je bila to zelo pomembna zmaga. Pred ptujsko Dravo, ki ji grozi izpad, imajo zdaj štiri točke prednosti, pred zadnjimi Brežičani pa še dve več.

16. poraz za Brežice

Slednji so včeraj vknjižili že 16. poraz, doma so z 1:2 izgubili proti velenjskemu Rudarju. Gostje so povedli v 28. minuti, ko je zadel Nece Koprivnikar, a že minuto zatem so Brežičani poravnali izid. Gol je zabil Dragan Brkić. Vse je kazalo, da se bosta ekipi razšli z delitvijo točk, a Rudar je dve minuti pred koncem zadel za tesno zmago knapov, ki ostajajo peti na lestvici.

Besedilo in fotografije: R. N.

