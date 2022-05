Prihodnja vlada in zdravstvo - Treba ga je depolitizirati

Med epidemijo so se še bolj pokazale slabosti slovenskega zdravstva. (Foto: L. Markelj)

Da je nujna temeljita reforma zdravstvenega sistema, menijo vodilni v zdravstvenih ustanovah – Razmere so slabše kot pred pol stoletja – Ustvarja se dvotirni sistem, na eni strani profitabilne dejavnosti v zasebnem sektorju, na drugi reševanje najtežjih primerov v javnem sistemu

Čeprav se konec aprila izvoljen državni zbor še ni sestal na prvi konstitutivni seji, kaj šele, da bi mu predsednik države ponudil mandatarja za sestavo nove vlade, to zmagovalci volitev že sestavljajo, vanje pa so že uprta velika pričakovanja. Tudi zdravstva, v katerem je epidemija razgalila in povečala vse slabosti. Da je reforma zdravstva nujna, se govori že desetletja, da je zanjo skrajni čas in da bo morala prihajajoča vlada res temeljito poseči v zdravstveni sitem, pa opozarjajo tudi odgovorni v zdravstvu.

Direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto Alenka Simonič meni, da je treba nujno ohraniti in nadgraditi javno zdravstvo, torej javno zdravstveno varstvo v kakršni koli obliki, ki je sprejemljiva, s tem da je treba po trenutnih standardih takoj reorganizirati sedanje modele oziroma time izvajalcev in oblike izvajanja javnega zdravstvenega varstva, poenotiti pogoje poslovanja vseh izvajalcev javnega zdravstvenega varstva ter urediti plačilo in ustrezno nagrajevanje.

Da so spremembe v zdravstvu nujne, meni tudi direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan, ki med drugim pravi, da je zdravstvo treba spraviti na skupni tir in ga organizirati po sodobnih tržnih zakonitostih. To ne pomeni ustvarjati kapitaliste, ampak da bo zdravstvo dobro vodeno in učinkovito.

Pomočnik direktorja in strokovni vodja Zdravstvenega doma Trebnje Zdenko Šalda pa od nove vlade pričakuje, da bo resnično vzpostavila dialog s stroko in civilno družbo, česar nobena vlada do zdaj še ni storila. Upa tudi, da bo nova vlada znala izkoristiti možnosti uspešnih javnih zdravstvenih zavodov.

