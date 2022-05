Na sojenju Žarku Gorenjcu za umor žene pričala njegov prijatelj in teta

Ljubljana - Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je v sredo nadaljevalo sojenje Žarku Gorenjcu, obtoženemu, da je marca lani vzel življenje svoji ženi. Po pričanju prijatelja in tete obtoženega je bil slednji prepričan, da je žena tista, ki ga je zasledovala s pomočjo telefona in ne obratno, je poročal časnik Dnevnik. Gorenjc umora žene ne priznava.

Tožilstvo obtoženemu očita, da je življenje ženi vzel 5. marca lani zgodaj zjutraj v domači hiši v Dolah pri Polici v občini Grosuplje, kjer je par živel s triletno hčerjo. Tožilstvo mu očita, da jo je umoril iz nizkotnih nagibov, ker naj bi ga hotela zapustiti. Nekaj ur po dogodku naj bi se Gorenjc v družbi očeta prijavil sam in se predal policiji.

Družina, prijatelji in sodelavci žrtve so v sodnem postopku že pričali, kako strah jo je bilo moža, ki da je nad njo izvajal psihično nasilje, jo omejeval, nadzoroval ter ji sledil s pomočjo telefona. Različica obtoženega pa je po poročanju Dnevnika pravo nasprotje. Trdi namreč, da je bil on žrtev sistematičnega psihičnega nasilja, da se je žena več let znašala nad njim, ga obkladala z žaljivkami in ga maltretirala.

Po pripovedovanju prijatelja obtoženega je bil slednji prepričan, da mu žena sledi s pomočjo zlonamerne aplikacije, nameščene na njegov telefon. Teta obtoženega pa je o njunem srečanju leta 2019 pričala, da je bil vidno prestrašen. Verjela mu je, da ga žena maltretira, čeprav jo je poznala in nikoli prej ni dobila takega občutka o njej.

Kot je navedel, je obema pričama Gorenjc v preteklosti tudi zaupal, da je zadnja možnost težav ločitev. Da naj bi se hotela ona ločiti od njega, kot vztrajajo njeni sorodniki, pa ni nikoli zaupal nikomur.

