Gradnja nove šole in vrtca v Velikem Podlogu proti koncu

5.5.2022 | 10:45

Veliki Podlog/Krško - Dela na novi podružnični šoli in vrtcu v Velikem Podlogu so v zaključni fazi, in sicer naj bi bila končana konec junija, sporočajo s krške občine. Skupna vrednost projekta znaša 3,5 milijona evrov, od tega je 1,1 milijona evrov prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostali del pa Mestna občina Krško.

Dela potekajo po časovnem načrtu. Fasada na objektu je že končana, v zaključni fazi je tudi zunanja ureditev. V objektu poteka montaža stavbnega pohištva, montaža elektro instalacij ter opremljanje kuhinje. Uporabno dovoljenje bodo predvidoma pridobili do konca junija, pričakujejo na krški občini.

M. K.

Foto: MO Krško

