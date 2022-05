Jožetu ni vseeno

5.5.2022 | 11:40

Jože Kumer

Novo mesto - Ni mi vseeno, je naslov tokratne razstave v Dolenjskih Toplicah živečega novomeškega akademskega slikarja Jožeta Kumra v galeriji Kocka v novomeškem Kulturnem centru Janeza Trdine, ki sodi v niz razstav Društva likovnih umetnikov Dolenjske.

Na razstavi se Jože Kumer predstavlja tako z nekaterimi slikami, ki so nastale praktično tik pred odprtjem in nosijo letnico 2022, kot tudi nekatere, ki jih je ustvaril v letih pred epidemijo. »Odzval sem se na razmere, ki zaznamujejo življenje na tem delu naše Zemlje. Nekateri bi že radi potovali na druge planete, kjer pa preživetje človeških množic ni možno. Tu na zemlji pa požigajo, bombardirajo in streljajo ter zastrupljajo okolje. To je nesprejemljivo, nemoralno in kratkovidno. Potapljamo se v globine in letimo v vesolje, hkrati pa uničujemo okolje na za zdaj edinem planetu, na katerem lahko živimo. Želim, da bi omogočili preživetje na tem planetu tudi mlajšim rodovom … Ljudje se med sabo ne razlikujemo prav dosti, podobno čustvujemo in želimo si, da bi bil svet boljši. Protestiramo proti samopašnosti oblasti, ki si lasti državo in naša življenja. Ves čas se moramo truditi za lepši in pravičnejši svet. Morda pa bodo danes na ogled razstavljene slike tudi spodbudile kaj od naštetega,« je ob odprtju razstave med drugim povedal Jože Kumer, ki je za razstavo izbral dela, s katerimi opozarja na čisto vodo, mir in medsebojne odnose.

Razstava bo na ogled do 27. maja.

I. V.

