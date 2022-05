Identiteto utopljenca še ugotavljajo, moški je bil v Kolpi že dolgo

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v zadnjem dnevu intervenirali v 52. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 204 klice. Obravnavali so pet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi iskanja pogrešane osebe, kurjenja v naravnem okolju in nezakonitih prehodov državne meje.

Našli truplo

Včeraj nekaj po 12. uri so, kot smo že poročali, bili policisti obveščeni o najdbi trupla v reki Kolpi pri naselju Breg. Gasilci so truplo potegnili iz vode, na kraju je bila tudi zdravnica, ki je za pokojnega odredila sanitarno obdukcijo. Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled in nadaljujejo z aktivnostmi za ugotavljanje identitete in vseh drugih okoliščin. Po prvih ugotovitvah gre za moškega, v vodi je bil najverjetneje že dalj časa, danes poročajo s PU Novo mesto. Vzrok smrti moškega bo znan po opravljeni obdukciji, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

V noči na sredo je na Ulici Ilke Vaštetove v Novem mestu nekdo poskušal vlomiti v tri parkirane osebne avtomobile. Ukradel ni ničesar, na vozilih pa je povzročil za okoli 3.000 evrov škode.

Ob planinski poti med Mrzlo Planino in Bohorjem je neznanec vlomil v parkiran osebni avtomobil in izmaknil denarnico z bančno kartico. Lastnico je oškodoval za 250 evrov.

Z dvorišča objekta v Vavti vasi je popoldne nekdo ukradel železne profile in lastnika oškodoval za 500 evrov.

Migranti

Policisti so na območju Loč (PP Brežice) izsledili in prijeli 11 državljanov Afganistana in osem državljanov Iraka. Policijski postopki s tujci, ki so nezakonito prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

