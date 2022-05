Prostovoljci RK neustavljivi; petnajstim najvišja priznanja

5.5.2022 | 14:30

Zlati znak RKS - Ema Katarina Turk

Prejemnice srebrnega znaka RKS

Prejemnice bronastih znakov RKS

Novo mesto - ''Skupaj smo neustavljivi'' je geslo tedna Rdečega križa, ki ga bomo obeležili od 8. do 15. maja. Pred tem pa so na Območnem združenju RKS Novo mesto v znak zahvale podelili 15 najvišjih priznanj prostovoljkam za njihovo dolgoletno delo.

''Vedno znova se dokazuje, da so prostovoljci nepogrešljivi ob izrednih razmerah, v zadnjih dveh letih zaradi kovida, ob očitnih podnebnih spremembah, ki se kažejo v poplavah, sušah, vetrolomih, točah in drugih ujmah, ob vojni v Ukrajini ter nestabilnih razmerah, ki sprožajo verižne reakcije v gospodarskem in socialnem razvoju,'' opozarjajo v RK. Raste število ljudi, ki so v stiski, razseljeni ali živijo pod pragom revščine ter potrebujejo našo solidarnost in pomoč. V teh težkih situacijah so prostovoljci in prostovoljsko delo upanje, ki vrača vero upanje za ljudi, ki so v stiski, dodajajo.

Vsem prostovoljkam se je iskreno zahvalila za nesebično in požrtvovalno delo in vsakodnevno pomoč predsednica OZ RKS Novo mesto Vesna Dular.

Prejemnice Bronastega znaka RK Slovenije so Mihaela Iljaž, Terezija Jović, Jožica Kastrevec, Ani Kraševec Galič, Lucija Podbevšek, Ljudmila Zupančič, Milena Drnovšek, Karmen Kabur, Andreja Novak in Smiljana Stepan Kos. Z delom pomagajo starejšim, otrokom, družinam in vsem drugim, ki se znajdejo v stiski.

Prejemnice Srebrnega znaka RK Slovenije so Marija Plantan, Slavka Prosenik, Marija Pugelj in Anica Krštinc. So vidne prostovoljke, organizatorke, pobudnice humanitarnih akcij ter zgled skupnostnega dela v krajih, kjer živijo.

Prejemnica Zlatega znaka RK Slovenije je Ema Katarina Turk, ki je prostovoljka 44 let. Njeno življenje je prežeto s sočutjem na vsakem koraku, saj pomaga starejšim, socialno šibkim, invalidom in otrokom, ki so pomoči potrebni.

''Vsem iskreno čestitamo in se jih zahvaljujemo za delo ter računamo tudi naprej na njih,'' jim polagajo na srce v novomeškem Rdečem križu.

M. K.

