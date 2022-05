Tudi Tonin in Vrtovec podpisala pismo o nameri za vzpostavitev Feniksa

5.5.2022 | 13:20

Ljubljana - S podpisom pisma o nameri za vzpostavitev gospodarskega logističnega središča Feniks v Posavju so se danes k izvedbi zavezali še obrambni minister Matej Tonin, infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in vodstvo Darsa. Drugi partnerji večstomilijonskega projekta, ki se je začel pred 16 leti, so namero podpisali že v sredo.

Logistično središče Feniks predstavlja dogovor med brežiško občino in več ministrstvi o razdelitvi nalog pri zagonu zastalega gospodarsko-razvojnega projekta na približno stohektarskem območju med avtocesto in vojaškim letališčem Cerklje ob Krki.

V sredo so namero tako že podpisali okoljski minister Andrej Vizjak, gospodarski minister Zdravko Počivalšek in brežiški župan Ivan Molan.

Dogovor sicer predvideva, da Dars poskrbi za avtocestni priključek, obrambno ministrstvo naj bi zagotovilo zemljišča za premestitev letališkega območja za odmetavanje nevarnega tovora, ki tam, kjer je zdaj, ovira projekt. Ministrstvo za gospodarstvo bi poskrbelo za gradnjo središča in prenos državnih zemljišč na Občino Brežice, ta pa naj bi izvedla komunalno opremljanje.

Kot je danes ob podpisu pisma o nameri v Ljubljani spomnil Vizjak, so projekt zastavili leta 2006, leta 2012 pa so zanj sprejeli državni prostorski načrt. Potem je zaradi vmesne finančne krize in drugih razlogov zastal, v prihodnjih letih pa naj bi ga končno uresničili. Vizjak je izrazili upanje, da bo nova vlada pomemben razvojni projekt nadaljevala.

Ministrstvo za obrambo ima v Cerkljah po Toninovih besedah pomembno vojaško letalsko bazo, v katero je tudi Nato vložil 70 milijonov evrov. "Za nas je prva prioriteta, da ta baza deluje in je operativna. Zaradi tega smo zelo jasno postavili pogoj, da moramo, preden se tam nadaljujejo kakršne koli dejavnosti, imeti posebno zemljišče za odmetavanje nevarnega tovora. S tem, ko se bo to nadomestno zemljišče pridobilo, se bodo vzpostavili pogoji za razvoj in samo gradnjo Feniksa," je poudaril.

Vrtovec se je ob podpisu, ki je potekal v prostorih ministrstva za okolje, dotakni predvsem geografske lege Brežic. "Slovenija ima izvrstno lego, a je ne znamo v polnosti izkoristiti, zato je treba razvijati zaledne logistične terminale, kakršen bo tudi v vsaj enem delu Feniks. Na ministrstvu smo videli potencial Brežic in okolice za razvoj logistične dejavnosti," je dejal. Ob tem je navedel bližino Zagreba, več letališč in reške luke. Prepričan pa je, da je logistični razvoj pomemben tudi za razvoj Luke Koper.

Košček v mozaik pa bo z izgradnjo avtocestnega priključka Skopice prispeval tudi Dars. "Zavezujemo se, da bomo do decembra 2024 izgradili avtocestni priključek Skopice, ki je že umeščen v prostor z državnim prostorskim načrtom. Predpogoj za to je, da se ta projekt uvrsti v izvedbeno koncesijsko pogodbo, da imamo še pravnoformalno podlago, da to storimo," je poudaril predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak.

STA; M. K.