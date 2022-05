Razstava mladih likovnikov iz Budne vasi pri Šentjanžu

5.5.2022 | 18:30

Brežice - V avli Doma kulture je na ogled razstava »Otroci rišejo 2022«, ki je nastala v sklopu »Male akademije«. Ta že pet let deluje pod okriljem Kulturnega društva Budna vas pri Šentjanžu v sevniški občini. Njena pobudnica in mentorica je slikarka in likovna pedagoginja Elena Sigmund, po rodu Rusinja, ki že 15 let živi v Budni vasi. »Otroci, pa tudi starejši, se učijo po avtorskem programu, ki smo mu dali ime »Mala Akademija. Skozi učno pot risanja enostavnih linij, spoznavanja osnov perspektive in teorije svetlobe in senc, od prvih tihožitij in krajin pot pripelje do prvih ustvarjalnih projektov. To ustvarjalno raziskovanje se nikoli ne konča,« pravi Sigmundova, ki jo veseli, da je projekt Male akademije bil tako dobro sprejet v občinah Sevnica in Radeče in še posebej, da tudi starši svoje otroke spodbujajo k likovni in z njimi vztrajajo na tej poti.

Tema za tokratno razstavo ni bila določena, na ogled je 52 del 13 mladih slikarjev, starih od 6 do 15 let, ki so jih po lastnem navdihu ustvarili v letošnjem šolskem letu, nekaj slik pa je tudi iz prejšnjih let, ki so zmagala na različnih tudi mednarodnih natečajih, je povedala Sigmundova. »Vsako leto sodelujemo na različnih likovnih natečajih, smo tudi že zmagali v Parizu, v Ameriki, tudi v Sloveniji, letos pošiljamo slike na Japonsko in mogoče bomo zmagali tudi tam,« smeje doda Sigmundova.

Večina slik na razstavi v Brežicah je ustvarjenih v tehniki tempera na papir, pa tudi svinčnik, suhi pastel, akvarel in akril na papirju. Starejši otroci predstavljajo tudi slike naslikane v večslojni oljni tehniki. Avtorji razstavljenih slik so Vid Keber (6 let), Iza Sofija Metelko in Emilija Sigmund (7 let), Vanja Kolman (8 let), Iva Rainer (9 let), Sara Zupan (10 let), Lea Omeragič (11 let), Luka Keber in Lea Povšič (12 let), Iza Majcen, Matevž Orešnik in Marcel Kajtna (14 let) ter Julija Kermc (15 let). Vsem 13 mladim umetnikom je Sigmundova čestitala in jim ob odprtju razstave v Brežicah podelila pohvale. Še posebej pa je čestitala Marcelu Kajtni, ki je na natečaju plakatov v organizaciji slovenskega olimpijskega komiteja letos zmagal in v začetku aprila prejel nagrado v predsedniški palači.

Ob odprtju razstave v avli Doma kulture v Brežicah se je mentorici zahvalila tudi vodja območnega Sklada za kulturne dejavnosti Simona Rožman Strnad: »Zelo sem vesela, da bo naše prostore obogatilo toliko otroških likovnih del, ki gotovo ne bodo ostala neopažena, saj sem prihaja veliko ljudi na različne kulturne dogodke in v kino.«

Kulturni program so obogatili Iza Majcen in Sara Zupan na violini, Emilija Sigmund na klavirju in Luka Keber na ksilofonu ter Magda Sigmund, ki je prebrala nekaj pesmi iz zbirke Odsevi srca štirih domačih avtoric Marije Bajt, Marjetke Florjančič, Renate Kuhar in Eve Keber, program je povezovala Tadeja Dobriha, sicer predsednica KD Budna vas.

J. Koršič

