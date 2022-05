Avta ni bilo treba gasiti, veje pa

6.5.2022 | 07:00

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 10.38 se je v ulici Košenice v Novem mestu kadilo izpod motornega pokrova osebnega vozila. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so ob prihodu na kraj ugotovili, da se več ne kadi tako močno in da ni nevarnosti za požar. Preventivno so odklopili akumulator.

Sinoči ob 22.30 so pri naselju Koroška vas, občina Novo mesto, gorele suhe veje. Požar na površini 20 kvadratnih metrov so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Podgrad-Mehovo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI CEGELNICI;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽDINJA VAS2, izvod 3. KARLOVCI-ČRPALIŠČE;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS NAD.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRIBUČE1, na izvodu GORENJE TRIBUČE;

- od 8:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA, na izvodu ŠOFERSKA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC, izvod proti Cerovcu.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Dolga Raka, nizkonapetostno omrežje – Dolga Raka med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Stranje, Zgornja Blanca, Kališovec, Ložice in Marisove loze med 8. in 12. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Komorivec, Selce, Poklek, Trnovec, Pusti Vrh, Podvrh, Krajna Brda, Krajna Brda 2 in Priklence med 8. in 12. uro.

M. K.