Nova občinska volilna komisija - Pritožba bo zdaj romala na DVK

6.5.2022 | 14:30

Šmarješke Toplice - Novo občinsko volilno komisijo v občini Šmarješke Toplice bo vodila Klementina Zeme, nekateri člani iz prejšnjega sestava – Svetnik Brane Zoran podal pritožbo na OS pa tudi na DVK – »Dobronamerno, da se ne ponovi stara zgodba«

Občinski svet (OS) je na seji pretekli teden imenoval Občinsko volilno komisijo (OVK) Občine Šmarješke Toplice v novi sestavi, saj stari mandat poteče 22. maja, jeseni pa se obetajo nove lokalne volitve in mora biti vse pripravljeno.

Predlog sestave nove volilne komisije, katere mandat je štiri leta, je podala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s predsednikom Tonijem Bobičem na čelu in svetniki so jo sprejeli z osmimi glasovi za.

Dva svetnika sta bila proti, to sta Aleksander Pavlič in Brane Zoran. Zadnji je pred glasovanjem na OS podal pritožbo na postopek in imenovanje članov, ki jo bo poslal tudi Državni volilni komisiji (DVK) v presojo, je dejal.

Predsednica nove občinske volilne komisije je postala odvetnica mag. Klementina Zeme iz Novega mesta, njena namestnica pa ravno tako odvetnica Zala Jenžur iz Leskovca pri Krškem; člani so: David Lužar iz Gorenje vasi pri Šmarjeti (namestnik Ivan Blažič iz Šmarjeških Toplic), Jože Žagar iz Šmarjete (namestnica Tatjana Hribar iz Družinske vasi) in Majda Lah iz Radovlje (namestnik Jože Vidic).

Svetnik Brane Zoran se je najprej obregnil ob postopek, ker je bil še pred zaključkom roka ta podaljšan – sam je svoje predloge podal tik pred zaključkom, že prej pa sta prišli dve ovojnici. Župan Marjan Hribar je pojasnil, da je Zakon o upravnem postopku jasen – tisti, ki objavi javni razpis, poziv ali povabilo, ima vedno možnost podaljšati rok. »Tako so storili in v povezavi se tem je škoda izgubljati besed. Direktorica OU je ravnala absolutno pravno pravilno in učinkovito. Možnost je imel vsak, ki je podal predloge,« je dejal Hribar.

Tudi predsednik občinske kadrovske komisije Toni Bobič je zagotovil, da so bili postopki pravilni. Na poziv sta prišli le dve ovojnici, ki sta ostali zaprti do odpiranja na seji komisije. Ker so menili, da je to premalo, saj potrebujejo osem članov in nihče ni vedel, koliko predlogov se skriva v njih, so tudi skladno z zakonodajo in s prakso v drugih občinah rok podaljšali. Je pa res, da so tik pred podaljšanjem roka prišli še novi predlogi. »A zakaj bi bilo sporno, če je kandidatov preveč?« pravi Bobič in poudari, da so bile vse ovojnice pravilno sprejete in zaprte ter nato na seji komisije tudi odprte.

»NOČEM NAGAJATI«

Zoran je spraševal še, zakaj je predsednica nove OVK Klementina Zeme, ki je bila pravna zastopnica župana Hribarja v zapletih na zadnjih lokalnih volitvah pri izvolitvi župana in je zdaj tudi pogodbena sodelavka Občine Šmarješke Toplice. »Komisija mora biti čim bolj nevtralna, ne pa da so v njej menda tudi sorodniki župana in podžupana,« je opomnil in se obregnil še ob izbrane člane komisije, ki so nekateri isti kot v dozdajšnji OVK. »Menim, da prejšnja OVK kot celota ni delala dobro, delili so se, namesto da bi zavzeli neko stališče in bili odločni. Ni prav, da so znova izbrani,« je dejal in poudaril, da se oglaša le z dobrimi nameni.

»Nočem nagajati, le opozarjam, da to ni v redu. Zato podajam pritožbo na postopek in imenovanje članov OKV na OS; odposlal jo bom tudi na DVK in naj ta presodi, ali so zadeve skladne z zakonodajo in ali je vse prav – samo za to, da se ne bodo pojavile spet kake nepravilnosti in razdor kot nazadnje. Komisija mora biti enotna,« je dejal Zoran.

Na občinski seji je bilo slišati, zakaj je Klementina Zeme prava izbira za predsednico OVK. Župan Hribar je dejal, da je specialistka za volitve in je že bila predsednica OVK v Občini Šentjernej, torej ima tovrstne izkušnje. Toni Bobič je pojasnil, da so pogoji določeni le za položaj predsednika (in namestnika), ki sta imenovana izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov, zaradi česar lahko prihaja tudi iz druge občine – nabor kandidatov je tako večji – ter da ni zaposlen na občini in ne kandidira na volitvah.

Svetnik Dušan Udovč, tudi član kadrovske komisije, je poudaril, so Zametovo izbrali izključno na podlagi preteklih izkušenj, razumljivo pa je tudi, da so preostali člani komisije nekateri »stari« in nekateri »novi«. »Stari imajo izkušnje, novi se bodo pa naučili. Tako je vedno bilo v vseh odborih, nikoli niso bili vsi novi člani. Nismo pa se odločali po imenih in priimkih,« je poudaril.

