Častnemu občanu, akademskemu slikarju Francetu Slani, poklon na žalni seji

6.5.2022 | 11:30

Fotografije: Občina Ivančna Gorica

Ivančna Gorica - V torek je Občina Ivančna Gorica pripravila žalno sejo v spomin na pokojnega častnega občana in akademskega slikarja Franceta Slano, ki se je pred dnevi poslovil v 96. letu starosti.

Žalna seja je potekala v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Krka in Kulturnim društvom Krka, poleg soproge pokojnega umetnika pa so se je udeležili predstavniki Občinskega sveta, prejemniki občinskih priznanj in nagrad, predstavniki javnih zavodov, društev in zvez ter številni Slanovi sokrajani. France Slana je namreč več kot 30 let živel in ustvarjal na Krki.

Kot so sporočili z občine, je o pomenu slikarjevega kulturno-umetniškega delovanja na Krki in v občini Ivančna Gorica na seji spregovoril župan Dušan Strnad, ki je poudaril njegove zasluge za prepoznavnost in ugled občine doma in na tujem. V zahvalo za njegove izjemne zasluge, trajne dosežke na področju likovne umetnosti in njegovo aktivno ustvarjalno življenje na Krki in v občini mu je leta 2013 Občinski svet podelil najvišje občinsko priznanje, naziv častni občan Občine Ivančna Gorica.

V imenu KS Krka, krških kulturnikov in drugih društev s Krke je navzoče nagovorila predstavnica KD Krka Anica Kozinc, obširen ustvarjalni opus slikarja Slane in njegov pomen za sodobno slovensko likovno umetnost pa je predstavil akademik prof. Milček Komelj.

Ob tej priložnosti je v prostorih sejne sobe nastala spominska razstava Slanovih umetniških del, sejo pa so s programom obogatili recitator Rok Godec in kombo zasedba Big banda Grosuplje.

M. K.

