Sprla sta se in stepla, enega so vklenili

6.5.2022 | 10:10

Policisti Policijske uprave Novo mesto so v minulih 24. urah intervenirali v 61. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 232 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in na območju Brežic zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi devetih kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, iskanja pogrešanih oseb in nezakonitih prehodov državne meje.

Razboriteža pridržali

Črnomaljske policiste so sinoči nekaj pred 20. ure poklicali na pomoč z območja Dragovanje vasi, kjer naj bi kršitelj v stanovanjski hiši razbijal inventar. Takoj so se odzvali in ugotovili, da je prišlo do spora med dvema moškima. 28-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval njihovih ukazov. Zoper njega so uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Pod vplivom alkohola in brez vozniškega dovoljenja

Brežiški policisti so med kontrolo prometa v naselju Brezina v minuli noči zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Kia rio. Med postopkom so ugotovili, da gre za 21-letnega kršitelja, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,73 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili pristojno sodišče.

Pod vplivom alkohola in drog mislite, da vozite bolje, v resnici pa ste na poti v prometno nesrečo

Med 4. in 10. 5. sicer poteka prva od treh letošnjih preventivnih akcij za preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi. V tem času policisti ob rednem delu, pa tudi z občasnimi poostrenimi nadzori, preverjajo, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih snovi.

Vozniki pod vplivom alkohola so lani na območju Policijske uprave Novo mesto povzročili 155 prometnih nesreč, kar je skoraj za četrtino več, kot v letu 2020. V teh nesrečah sta dve osebi izgubili življenje, 15 jih je utrpelo hude poškodbe, še 61 je bilo lažje poškodovanih (v letu 2020 so vozniki pod vplivom alkohola povzročili 126 prometnih nesreč v katerih je ena oseba izgubila življenje, 13 je bilo hudo poškodovanih, 40 pa jih je utrpelo lažje poškodbe). Od leta 2013 je na cestah na območju PU Novo mesto v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki, ki so vozili pod vplivom alkohola, umrlo 28 ljudi.

Predvsem skrbi dejstvo, pononov opozarjajo na PU Novo mesto, da na našem območju delež alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč narašča. Če se je trend do leta 2019 nekoliko zmanjševal in je bil pod 10%, v zadnjih letih ponovno narašča in je lani znašal že 12,3%. Največ alkoholiziranih povzročiteljev nesreč je bilo v starostni skupini med 35 in 44 let in med 25 in 34 let. Najvišja povprečna stopnja alkoholiziranosti je bila v starostni skupini povzročiteljev med 45 in 54 let, in sicer 1,73 g/kg.

Poskus vloma

V naselju Cesta na območju PP Trebnje je nekdo skozi vrata terase poskusil vlomiti v stanovanjsko hišo. To mu ni uspelo, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

Migranti

Policisti so na območju Slovenske vasi (PP Brežice) izsledili in prijeli državljana Afganistana, pri Črneči vasi (PP Krško) 21 državljanov Bangladeša in štiri državljane Pakistana.

