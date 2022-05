OŠ Vavta vas zmagovalka regijskega tekmovanja iz prve pomoči za OŠ

6.5.2022 | 13:40

Gradac - V organizaciji Rdečega križa Metlika je pred Kulturnim domom v Gradcu včeraj potekalo regijsko preverjanje znanja prve pomoči za osnovne šole iz dolenjsko-belokranjske regije.

Tekmovanja so se udeležile štiri ekipe - iz Osnovnih šol Metlika in Podzemelj ter dve ekipi iz Vavte vasi. Preverjanje znanja je zajemalo teoretični in praktični del. Mladi so morali pokazati znanje iz zgodovine in delovanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter praktično prikazati oskrbo poškodovancev. Tekmovalci so morali oskrbeti šest oseb z različnimi poškodbami in bolezenskimi stanji. Znanje so preverjali licencirani predavatelji Prve pomoči.

Največje število točk je na koncu zbrala ekipa OŠ Vavta vas I. Sledile so OŠ Metlika (2. mesto), OŠ Vavta vas II (3. mesto) in OŠ Podzemelj (4. mesto). Organizatorji pravijo, da so se prav vsi zelo izkazali s svojim znanjem.

Po zaključku tekmovanja so si udeleženci ogledali stalno razstavo Muzeja Rdečega križa, ki domuje v prostorih Kulturnega doma Gradac.

M. K.

Foto: Brane Šuštaršič

