Zdrsnila je s ceste; šestkilometrski naftni madež

6.5.2022 | 18:50

Dopoldne okoli 10.17 je na regionalni cesti Ljubljana - Kočevje, približno dva kilometra pred Turjakom v smeri Ribnice, voznica zapeljala preblizu robu vozišča in zdrsela s cestišča. Vozilo je obstalo na brežini. Gasilci PGD Ribnica in GB Ljubljana so s tehničnim posegom voznici pomagali iz vozila in ji nudili pomoč pri oskrbi lažje poškodbe. Zavarovali so kraj nesreče, vozilo stabilizirali, z vpojnim sredstvom posuli iztekle motorne tekočine in odklopili akumulator.

Razlita nafta

Zjutraj ob 8.29 je na cesti Podturn - Črmošnjice, občina Dolenjske Toplice, bila na cestišču razlita nafta. Gasilci GRC Novo mesto so razmastili in očistili madež v dolžini okoli šest kilometrov.

Onesnažena Krka?

Ob 12.44 je na gladini reke Krke pri Dobravi pri Škocjanu občan opazil madež na reki Krki. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Škocjan in Dobrava so pregledali območje reke Krke s pritoki in okolico, vendar sledi onesnaženja niso našli. O dogodku so bili obveščeni tudi policisti.

Požar v naravi

Ob 13.51 so v naselju Lipnik, občina Trebnje, gorele podrast in suhe veje v gozdu. Gasilci PGD Trebnje in Ponikve so pogasili požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov.

Odpirali tovornjak

Ob 14.20 so na Hermanovi cesti v Sevnici gasilci PGD Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata na tovornem vozilu.

M. K.