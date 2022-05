Letošnji svetovni dan čebel bo nagovoril predvsem mlade; osrednji dogodek v Dolenjskih Toplicah

7.5.2022 | 11:40

Nagrado zlata čebela bodo letos podelili drugič - predstavlja jo skulptura, ki je delo Urha Wiegela in ki predstavlja parafrazo čebeljega življenja, njenega vsakokratnega izleta in vrnitve v panj. (foto: arhiv)

Letošnji svetovni dan čebel, ki ga obeležujemo 20. maja, bo v ospredje postavil mlade in čebelarstvo. Kot so sporočili s kmetijskega ministrstva, želijo mladim predstaviti pomembnost opraševalcev, njihove zaščite in učenja veščin čebelarjenja. Tema letošnjega dneva čebel sovpada z evropskim letom mladih.

Za prihodnost čebelarstva sta, kot poudarjajo na ministrstvu, izjemno pomembna prenos znanja in ozaveščanje o pomenu čebel, predvsem v zvezi z mladimi, ki predstavljajo prihodnost. Ob tem so dodali, da čebelarstvo omogoča tudi nova, t.i. zelena delovna mesta, nove priložnosti čebelarskim družinam in kmetijam za razvoj čebelarskega turizma, izdelkov z dodano vrednostjo itd.

Osrednji dogodek letošnjega svetovnega dne čebel bo na državni ravni 21. maja v Dolenjskih Toplicah organizirala Čebelarska zveza Slovenije.

V organizaciji za prehrano in kmetijstvo (FAO), ki deluje v okviru Združenih narodov, bo prek avdiovideo prenosa potekala spletna okrogla miza z naslovom Zavzemimo se za čebele: praznovanje raznolikosti čebel in sistemov čebelarjenja. Na njej bodo sodelovali strokovnjaki iz vseh regij sveta, ki bodo predstavili različne načine čebelarjenja in raznolikost čebel in divjih opraševalcev. Udeleženci bodo po napovedih letos razpravljali o problematiki pospešenega upadanja raznolikosti opraševalcev.

Svetovni dan čebel zaznamuje tudi nagrada zlata čebela, ki bo letos 20. maja podeljena drugič. Prvo nagrado je lani prejel Lucas Alejandro Garibaldi iz Argentine.

Slovenija sicer že vrsto let posebno pozornost namenja ozaveščanju mladih o pomenu čebel in čebelarstva. Najbolj znan projekt je tradicionalni slovenski zajtrk oziroma evropski medeni zajtrk, ki se izvaja v nekaterih državah EU. Kot ugotavljajo na ministrstvu, zanimanje za čebelarstvo v Sloveniji narašča, povečuje se tudi število čebelarjev, ki jih je bilo leta 2021 11.459.

Glavni namen svetovnega dne čebel, ki ga je generalna skupščina ZN razglasila 20. decembra 2017, je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in drugih opraševalcev za človeštvo v luči prehranske varnosti in svetovne odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost. Slovenija je za dan čebel izbrala 20. maj zaradi rojstnega dne Antona Janše, pionirja sodobnega čebelarstva in enega od največjih strokovnjakov za čebele.

STA; M. K.