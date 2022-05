ŠD SU v prednosti pred Kemo Puconci

7.5.2022 | 09:40

ŠD SU

V finalu končnice prve moške namiznoteniške lige bo še drugič zaporedoma igral novomeški ŠD SU. Lani je v svojem prvem finalnem nastopu moral priznati premoč ravenskega Inter Diskonta, letos pa se bodo Novomeščani pomerili s Kemo Puconci, ki je v polfinalu v treh tekmah izločila prav aktualne državne prvake. Prva tekma bo na sporedu v soboto, ob 17. uri, v Puconcih, druga in morebitna tretja pa bosta v Novem mestu, 14. oziroma 21. maja.

Varovanci Uroša Slatinška so redni del prvenstva končali na prvem mestu z dvema porazoma. Obakrat jih je premagala Savinja, ki je v polfinalu končnice Novomeščane ogrozila le na domači tekmi, v gosteh pa je bila daleč od uspeha.

»Čas od polfinalnih tekem smo sprva izkoristili za krajšo regeneracijo po tekmah, nato smo začeli pripravo na finalni obračun. Menim, da je tako dolg premor po koncu rednega dela do polfinala in nato še finala nepotreben, smo jo pa karseda izkoristili za pripravo na finale,« je pred začetkom finalnih obračunov dejal Uroš Slatinšek, trener in igralec ekipe ŠD SU, ki je v letošnji sezoni dobil vseh 48 posamičnih dvobojev.

»Že to, da so Pucončani v treh tekmah premagali lanskoletnega državnega prvaka, pove dovolj, da bomo morali v finale vstopiti nadvse resno in maksimalno pripravljeni. Po lanskoletnem drugem mestu vsekakor obstaja želja po osvojitvi naslova, vendar to ni naš prvi cilj sezone. Smo mlad klub, ki letos praznuje šele pet let svojega delovanja in v tako malem času osvojiti takšne rezultate, je vsekakor izjemno. Morebitna osvojitev državnega naslova tudi v članski kategoriji, bi bila samo še češnja na torti letošnjim rezultatom ŠD SU. Veselimo se finala, kakor se veselimo še vseh novih izzivov na naši športni poti,« je še dodal Uroš Slatinšek, ki ima v svoji omari že dvanajst naslovov državnega prvaka, od tega tri iz 1. SNTL.

Za ŠD SU v letošnji sezoni igrajo Uroš in Jure Slatinšek, Jožko in Mitja Omerzel ter Domen Zupančič.

Čeprav so Pucončani do zdaj že trikrat osvojili naslov državnega prvaka, zadnjič leta 2013, še nekajkrat pa so igrali v finalu, do zdaj zadnjič tri leta pozneje, ko so še tretjič zaporedoma morali priznati premoč Krke, je njihov trener Mirko Unger, najbolj ponosen na letošnji dosežek.

»Predvsem zato, ker so do finala prišli igralci, ki so namizni tenis začeli igrati v našem klubu in v njem igrajo ves čas. To sicer velja tudi za žensko ekipo, in če je bila njihova uvrstitev v finale veliko presenečenje, je glede moške ekipe to vendarle nekoliko manjše. Ravenčani so bili kot aktualni državni prvaki v polfinalu vendarle v prednosti, je pa res, da letos igrajo brez Aljaža Godca. Zadovoljstvo je bilo še toliko večje, ker smo do končnega uspeha prišli po treh razburljivih tekmah,« je uvrstitev v finale puconske ekipe komentiral Mirko Unger, ki se zaveda, da bo Novomeščanke težko dvakrat presenetiti. Oba letošnja medsebojna dvoboja v rednem delu prvenstva je namreč dobil ŠD SU.

»Njihovo prvo ime je zagotovo Uroš Slatinšek, ki je še neporažen in ga bo težko premagati. Je pa res, da ga je lani Tomaž Pelcar v drugi polfinalni tekmi končnice premagal. Naša priložnost bo v tem, da bi imel kdo od njihovih igralcev slabši dan, naši trije pa dobrega, ampak v vsakem primeru bo odločala dnevna forma. Ker že nekaj časa ni bilo prvenstvenih tekem, smo oboji malce v negotovosti, dobro pa je vsaj to, da bodo vse finalne tekme ob koncu tedna,« je še dodal Unger.

Za Kemo Puconci v letošnji sezoni igrajo Tomaž Pelcar, Damjan Zelko in Luka Norčič.

Spored finalnih tekem v 1. SNTL za moške

Prva tekma, sobota, 7. maj: Kema Puconci – ŠD SU

Druga tekma, sobota, 14. maj: ŠD SU – Kema Puconci

Morebitna tretja tekma: ŠD SU – Kema Puconci

