FOTO: Novomeški košarkarji le na začetku držali korak s Cedevito Olimpijo

7.5.2022 | 09:00

Leon Stergar je za Krko dosegel 14 točk.

Prav toliko jih je prispeval tudi Rok Stipčević.

Novo mesto - Novomeški košarkarji so na prvi četrtfinalni tekmi s 63:82 izgubili proti Cedeviti Olimpiji. Povratni dvoboj bo v ponedeljek v Ljubljani.

Krka je sinoči dobro odprla tekmo in držala korak z Ljubljančani, pri katerih je blestel Zoran Dragić, ki je v prvih desetih minutah dosegel kar 13 točk od skupno 21 točk. Gostje so proti koncu prve četrtine prestavili v višjo prestavo, v 12. minuti so vodili s 34:21. Novomeščani, ki so igrali brez kapetana Luke Lapornika, ki si je na zadnjem treningu zvil gleženj, in zaradi težav s kolenom tudi brez Jana Kosija, so se po trojki Mihe Lapornika sredi druge četrtine približali le na šest točk zaostanka (28:34), bližje pa ni šlo. Cedevita Olimpija je na odmor odšla z desetimi točkami naskoka (45:35).

Ljubljančani, ki so bili izraziti favoriti, tudi v drugi polovici niso blesteli, a so bili v prelomnih trenutkih dvoboja vselej korak pred domačimi, ki so v tretji četrtini ostali še brez Jurija Macure, kar se jim je poznalo pri skoku pod obema obročema. Kljub težavam so se borili po najboljših močeh, v 33. minuti so se po košu in še zadetem prostem metu Roka Stipčevića znova približali na le šest točk zaostanka, a v zaključku so igralci Cedevite Olimpije z delnim izidom 14:0 razrešili vse dvome o zmagovalcu.

Novomeščani so na tekmi vrgli kar 30 trojk, zadeli pa le 4 (13-odstotna natančnost).

V ljubljanski ekipi sta bila najbolj učinkovita Dragić z 21 točkami in osmimi skoki ter Kevin Ferrell s 16 točkami in sedmimi podajami, v novomeški pa sta Leon Stergar in Rok Stipčević dosegla po 14 točk.

Dalibor Damjanović, trener Krke: »Zaslužena zmaga Olimpije. Videlo se je, da so nas jemali z rezervo, saj so osredotočeni na polfinale ABA lige. Mi smo poskušali do neke mere to izkoristiti in tudi smo, saj smo prvi polčas odigrali solidno, v drugem polčasu pa nismo uspeli več povezati dobre obrambe in napada. Zmanjkalo nam je zbranosti in energije, v rotaciji smo izgubili še Macuro, že tako pa nam je na zunanjih položaji manjkal Luka Lapornik. Gremo naprej optimistično. Sledi dan regeneracije, v nedeljo pa se bomo pripravili za ponedeljkovo tekmo. Sem kar zadovoljen z današnjim pristopom, s timsko igro tako v napadu kot v obrambi. Naredili smo korak naprej, saj smo tokrat majhne prekrške koristili zelo pametno. Zato čestitke fantom za solidno predstavo.«

Krka : Cedevita Olimpija 63:82 (19:25, 35:45, 50:62)

Krka: Stergar 14, Stipčević 14 (5:5), Špan 1 (1:2), Stavrov 2, Škedelj 6, M. Lapornik 13 (4:4), Thomas 10, Macura 3 (1:3).

Cedevita Olimpija: Pullen 7 (2:2), Ferrell 16 (2:2), Ejim 7, Murić 6 (2:3), Auguste 7 (1:4), Blažič 8 (6:7), Dragić 21 (5:5), Omić 10.

Besedilo in fotografije: R. N.

Zvočni zapisi Dalibor Damjanović Dalibor Damjanović

Galerija