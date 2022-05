Center za obveščanje popravlja obvestilo: Niso našli trupla, pač pa kup oblek

7.5.2022 | 08:30

Ilustrativna fotografija (foto: arhiv DL)

Poročali smo, da naj bi v Kolpi včeraj spet našli mrtvo osebo, vendar so naknadno z regijskega centra za obveščanje svoje prvotno poročilo popravili oz. poslali novega - izkazalo se je namreč, da so v reki gasilci našli le kup oblačil, ne pa trupla.

Novo obvestilo ReCO Novo mesto se torej glasi:

''Včeraj ob 15.25 se je na reki Kolpi pri naselju Učakovci, občina Črnomelj, začela iskalna akcija pogrešanih oseb. Gasilci PGD Črnomelj, Adlešiči, Dragatuš, Petrova vas, Rodine, Stari trg ob Kolpi, Sinji vrh, Tribuče, Vinica, Zapudje in Zilje so s pomočjo čolnov in ob brežini preiskali in pregledali območje od naselja Učakovci do naselja Damelj. Po prvih informacijah so pod jezom v bližini naselja Damelj našli truplo. Po pregledu in izvleku so ugotovili, da ne gre za truplo, temveč za več kosov oblačil. Pogrešanih oseb niso našli.''

M. K.