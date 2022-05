Pa ga imajo - Zdravnik začel delati

7.5.2022 | 19:00

Zdravnik Mitja Mataln in medicinska sestra Darja Lenič (Foto: R. N.)

Šentrupert - Zdravnik Mitja Mataln v torek sprejel paciente v novi ambulanti v Šentrupertu – Prihaja s kozjanskega konca

Prebivalcem šentrupertske občine k zdravniku ne bo treba več hoditi v Trebnje, na Mirno ali v Mokronog, saj je v torek v Šentrupertu začel delati zdravnik Mitja Mataln. Že dolgo je bila namreč želja, da bi imeli tudi Šentrupertčani svojega zdravnika, zato je občina zdravstveno ambulanto uredila v prostorih nekdanje pošte, nasproti osnovne šole.

»Prvi vtisi so odlični. Ljudje so me toplo sprejeli, kar je na podeželju še toliko pomembnejše. Prostori so primerni in opremljeni s sodobno tehnologijo. Imamo vse, kar potrebujemo za delovanje naše ambulante,« je po prvem delovnem dnevu povedal Mitja Mataln, ki se je pred meseci kot edini kandidat prijavil na razpis za podelitev koncesije v splošni in družinski medicini.

Predvideno je bilo, da bi v Šentrupertu začel delati že 1. marca, a ker prostori še niso bili urejeni, je imel ambulanto dva meseca v trebanjskem zdravstvenem domu.

Prihaja s kozjanskega konca, pred tem je osem let delal v Zdravstvenem domu Šmarje pri Jelšah, pod katerega sodi tudi zdravstvena postaja Rogaška Slatina, kjer je bil zadnja štiri leta. Tudi njegova žena je zaposlena v zdravstvu, in sicer v sevniškem zdravstvenem domu.

»Za zdravnika v Šentrupertu sem se odločil, ker mi to pomeni nov izziv v karieri. Večletna želja je bila, da bi imel samostojno ambulanto, in ko se je tukaj ponudila priložnost, sem se takoj prijavil. Vesel sem, da sem začel delati v teh koncih,« pravi 33-letni Mataln. Kar nekaj pacientov se je že opredelilo zanj in vsi, ki o tem razmišljajo, lahko to še vedno naredijo, dodaja. Ambulanta bo med tednom večinoma odprta dopoldne, le v sredo bo delovala v popoldanskem času.

Iz aktualnega tiskanega Dolenjskega lista.

Rok Nose