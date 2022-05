V petek 747 okužb

7.5.2022 | 14:30

Foto: Bobo

V petek so ob 908 PCR-testih in 6509 hitrih antigenskih testih potrdili 747 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih ministrstva za zdravje je v bolnišnicah zaradi covida-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 78 bolnikov in sedem na oddelkih intenzivne nege. Umrli so trije bolniki s potrjeno koronavirusno okužbo.

Zaradi covida-19 so na navadnih oddelkih hospitalizirani trije bolniki več kot dan prej, na oddelkih intenzivne terapije pa se zdravita dva bolnika manj kot dan prej.

Skupno je hospitaliziranih 188 oseb s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19. Na intenzivnih oddelkih je s potrjeno okužbo skupno 20 bolnikov.

V primerjavi s četrtkom so v petek potrdili 21 okužb več, s prejšnjim petkom pa 201 manj. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 11.405 primerov okužbe, kar je 306 manj kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov po podatkih NIJZ trenutno znaša 755 in je za 31 nižje kot dan prej. Za 15 se je zmanjšalo tudi število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev, in sicer na 539.

Po podatkih NIJZ je z enim odmerkom cepiva proti covidu-19 cepljenih 1.265.320 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.221.464.

REGIJA

V SB Novo mesto imajo danes skupno (c19 oddelek in rdeča cona) 17 covidnih bolnikov.

V SB Brežice imajo enega covidnega bolnika.

Včerajšnje okužbe po občinah:

Jugovzhodna Slovenija - Novo mesto 29, Črnomelj 19, Kočevje 8, Trebnje in Šentjernej 6, Žužemberk 2, Metlika, Semič, Sodražica, Mirna Peč, Mokronog Trebelno in Kostel 1

Posavje - Brežice 10, Sevnica 7, Krško 6, Kostanjevica na Krki 3

M. K.