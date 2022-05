Novomeščanke boljše od Ajdovk

8.5.2022 | 09:00

Stopiče - Ajdovke so edine, ki so v končnici 1. ženske rokometne lige odigrale dve tekmi. Najprej so jih premagale Celjanke, zdaj še Novomeščanke, ki so se z zmago približale tretjemu mestu na lestvici. Krimovke imajo zdaj pet točk naskoka pred rokometašicami Z'dežele, eno točko za njimi so Mlinarke, Dolenjke pa od tretjega mesta ločijo tri točke.

1. ŽENSKA ROKOMETNA LIGA, KONČNICA, 1. - 4. MESTO:

sobota, 7. maja:

ŽRK KRKA NOVO MESTO : ŽRK MLINOTEST AJDOVŠČINA 32:25 (19:11)

Novak 12 (2), Kramar 7; Leški 6 (4), Ferfolja, Fegic, Abina po 4.

STATISTIKA

Ajdovkam se lov na prvo zmago v končnici ni najbolj posrečil. V uvodnih minutah obračuna v Novem mestu so jih gostiteljice povsem nadigrale. V 14. minuti so povedle z 10:5, tudi v drugem delu prvega polčasa pa niso popuščale. Do odmora so si priigrale ugodno zalogo osmih golov (19:11). V drugem polčasu Mlinarkam ni uspelo ujeti priključka. Devet golov prednosti (28:19) Novomeščank pred zadnjimi desetimi minutami je pomenilo, da je bila tekma odločena že pred iztekom igralnega časa.

Gostiteljice je do zmage popeljala Erin Novak, ki je bila uspešna 12-krat, najboljša strelka Mlinotesta Ajdovščine pa je bila s šestimi goli Veronika Leški.

IZJAVA PO TEKMI

Ivona Barukčić, rokometašica Krke Novega mesta: "Tekmo smo odlično začele in raven igre držale vse do konca. V drugem polčasu se je pojavilo nekaj zgrešenih strelov, kar smo z odlično obrambo popravile. Čestitke ekipi za odličen začetek končnice."

* Izidi, končnica, 2. krog:

- od 1. do 4. mesta:

- sobota, 7. maj:

Krka - Mlinotest Ajdovščina 32:25 (19:11)

- prestavljeno:

Krim Mercator - Z'dežele

- lestvica:

1. Krim Mercator - - - - 722:379 36 (36)

2. Z'dežele 1 1 0 0 554:417 31 (29)

3. Mlinotest Ajdovščina 2 0 0 2 591:511 30 (30)

4. Krka 1 1 0 0 546:511 27 (25)

STA; M. K.