Pomembna zmaga SVIŠa, tudi Trima, Dobova slavila v Ribnici

8.5.2022 | 10:00

Veselje Dobovčanov v Ribnici (Foto: FB RK Dobova)

Končan je 24. krog Lige NLB. Uvodni sobotni obračun v Škofji Loki so dobili Slovenjgradčani (28:31), gostje pa so zmago slavili tudi v Ljubljani. Rokometaši SVIŠ Ivančne Gorice so namreč premagali LL Grosist Slovan in si s tem priborili pomembni dve točki v boju za obstanek v Ligi NLB. Drugi obračun v slovenski prestolnici je pripadel favoriziranim Trebanjcem (35:26), na domačem parketu pa so se opekli Ribničani. Zasedba Dobove jih je premagala z 28:25.

24. krog Lige NLB so z derbijem sklenili Celjani in Velenjčani. Gostitelji so se pred 1500 navijači, ki so se zbrali v dvorani Zlatorog, vrnili na zmagovalne tirnice. Po izenačenem prvem polčasu so v drugem zaigrali nekoliko bolj odločno, kar je zadostovalo za 22. zmago v sezoni (27:25).

LIGA NLB, 24. KROG:

sobota, 7. maja:

Zasedba Slovenj Gradca 2011 je osvojila obe točki na Gorenjskem in se utrdila v

RD LL GROSIST SLOVAN : RK SVIŠ IVANČNA GORICA 19:26 (11:11)

Stopar 4, Sankovič, Tufegdžić (2) in Čaušević (2) po 3; Marojevič 7 (4), Vidmar 5 (1).

STATISTIKA

Dolenjska zasedba je v slovenski prestolnici dosegla pomembno zmago v boju za obstanek. Okoli 200 gledalcev v dvorani na Kodeljevem je v prvem polčasu videlo enakovredno predstavo, v drugi polovici tekme, predvsem v sami končnici, pa so na parketu zagospodarili izbranci Aleksandra Polaka in po šesti zmagi bržkone rešili svoj prvoligaški status.

V dolenjski ekipi je blestel vratar Jernej Mlakar, ki je zaustavil 13 strelov in dosegel še dva gola, najbolj učinkovit igralec v polju pa je bil Marko Marojevič s sedmimi goli. V ljubljanski zasedbi je Žiga Stopar dosegel štiri gole, v 51. minuti pa je zapustil igrišče po treh dvominutnih izključitvah.

Ljubljanska zasedba bo v prihodnjem krogu gostovala v Mariboru, ekipa SVIŠ Ivančne Gorice pa bo gostila Riko Ribnico.

IZJAVI PO TEKMI

Robert Sankovič, rokometaš LL Grosista Slovana: ''SVIŠ Ivančni Gorici čestitam za zmago. Moramo se zamisliti nad našo igro. Tokratno tekmo je potrebno pozabiti in se osredotočiti na preostanek prvenstva, da ga zaključimo z dobrimi rezultati.''

Jernej Mlakar, vratar SVIŠ Ivančne Gorice: "Vedeli smo, da bo tekma zahtevna, zato smo se dobro pripravili. Zavedali smo se, da z našo igro lahko osvojimo dve točki. V prvem polčasu smo imeli nekaj težav, nato pa smo se zbrali in zasluženo zmagali."

RD RIKO RIBNICA : RK DOBOVA 25:28 (12:16)

Žagar 8, Miličevič 6; Rantah 9 (3), Šukić 8.

Igralec tekme: Alen Husejnović (RK Dobova)

STATISTIKA

Dobova je v deželi suhe robe osvojila obe točki. Za deveto zmago v tej sezoni imajo največ zaslug vratar Alen Husejnović, ki je zbral kar 15 obramb, ter učinkovita Nik Rantah in Željko Šukić. Prvi je dosegel devet, drugi pa osem golov.

Rokometaši iz Posavja so najboljšo predstavo prikazali v končnicah obeh polčasov. Ob koncu prvega so povedli s 16:11, v zaključku drugega pa - pri vodstvu s 24:23 - po golih Rudolfa Zvonimirja Šafranka in Šukića povišali na 26:23 in nagnili tehtnico na svojo stran.

V dokaj bledi domači ekipi je bil strelsko najbolj učinkovit Žan Žagar z osmimi goli.

Zasedba Rika Ribnice bo v prihodnjem krogu gostovala pri SVIŠ Ivančni Gorici, ekipa Dobove pa bo gostila Celje Pivovarno Laško.

IZJAVI PO TEKMI

Žan Žagar, rokometaš Rika Ribnice: "Vedeli smo, da bo tekma zahtevna. Začeli smo zelo slabo, bili smo premehki v obrambi, tudi vratarji niso imeli svojega dne. V drugem delu tekme smo zaostanek uspeli znižati, prehiteti pa jih nismo uspeli. Dobro se moramo pripraviti na zadnji dve tekmi. Želimo si dveh zmag, saj smo še vedno v igri za končno četrto mesto."

Nik Rantah, rokometaš Dobove: "Odlično smo odprli prvi polčas in ves čas ohranjali razliko. V drugem so nas gostitelji ujeli, kar je bilo pričakovati, saj so imeli na svoji strani navijače. Njihove napade smo dobro ustavili in ostali na varni razliki. Zdržali smo zaključni pritisk, tako da gresta dve točki v Dobovo. Veseli smo, saj zmagati na zahtevnem gostovanju ni mačji kašelj."

MRK LJUBLJANA : RK TRIMO TREBNJE 26:35 (11:19)

Pernovšek 7 (3), Tomšič, Križaj, Brulec (1) in Pintar po 3; Horvat 6, Stanojević, Glavaš (4) in Ćorsović po 4.

Igralec tekme: Veljko Stanojević (RK Trimo Trebnje)

STATISTIKA

Favorizirani Trebanjci so brez praske opravili svojo nalogo v slovenski prestolnici. Po osemnajsti zmagi so na drugem mestu na lestvici Lige NLB in čakajo na spodrsljaj vodilnih Celjanov, Ljubljančani ostajajo na predzadnjem mestu.

Tekma je bila izenačena le v uvodnih minutah, v nadaljevanju pa so bili škarje in platno v rokah izbrancev Uroša Zormana. Ti so hitro povedli s 16:8, nato pa imeli Ljubljančane do konca neizenačenega dvoboja v svoji oblasti.

Pri Trebanjcih je bil najbolj učinkovit Gašper Horvat s petimi goli, pri Ljubljančanih pa Luka Pernovšek s sedmimi zadetki.

Zasedba Ljubljane bo v prihodnjem krogu gostovala v Velenju, ekipa Trima Trebnjega pa bo gostila Slovenj Gradec 2011.

IZJAVI PO TEKMI

Vid Lukman, rokometaš Ljubljane: "Žal nam je, da smo razočarali občinstvo, ker se nismo borili do konca. Mislim, da smo sposobni pokazati več. Čestitam tekmecem za zmago."

Marko Mežnaršič, pomočnik trenerja Trima Trebnjega: "Čestitke rokometašem za zmago. Mislim, da smo v prvem polčasu pokazali pravo igro, v drugem smo nekoliko popustili oziroma so tekmeci stopili na plin. Želeli smo, da si mlajši rokometaši pridobijo nekaj izkušenj. Nekateri so to izkoristili bolje kot drugi."

* Izidi, 24. krog:

- petek, 6. maj:

Koper - Herz Šmartno 35:26 (19:6)

Jeruzalem Ormož - Maribor Branik 25:29 (11:15)

- sobota, 7. maj:

Urbanscape Loka - Slovenj Gradec 2011 28:31 (12:16)

Grosist Slovan - Sviš Ivančna Gorica 19:26 (11:11)

Riko Ribnica - Dobova 25:28 (12:16)

Ljubljana - Trimo Trebnje 26:35 (11:19)

Celje Pivovarna Laško - Gorenje Velenje 27:25 (14:14)

- lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 24 22 1 1 800:620 45

2. Trimo Trebnje 22 18 3 1 658:565 39

3. Gorenje Velenje 23 16 2 5 727:583 34

4. Urbanscape Loka 24 14 0 10 654:619 28

5. Slovenj Gradec 2011 24 13 1 10 687:671 27

6. Riko Ribnica 24 12 3 9 702:698 27

7. Koper 24 12 1 11 669:644 25

8. Maribor Branik 24 11 1 12 628:659 23

9. Jeruzalem Ormož 23 9 2 12 626:679 20

10. Dobova 24 9 2 13 633:683 20

11. LL Grosist Slovan 24 8 2 14 623:665 18

12. Sviš Ivančna Gorica 24 6 0 18 608:676 12

13. Ljubljana 24 2 3 19 683:779 7

14. Herz Šmartno 24 2 3 19 604:770 7

STA; M. K: