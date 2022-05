Nesreča s krožno žago

8.5.2022 | 18:40

Simbolna slika (Foto: Profimedia)

Danes zjutraj ob 8.23 si je moški na območju naselja Sremič, občina Krško, pri delu s krožno žago poškodoval roko. Reševalci NMP Krško so ga ustrezno oskrbeli in napotili na nadaljnje zdravljenje v UC Novo mesto.

Pristal na strehi

Sinoči ob 19.35 je na regionalni cesti Ljubljana – Kočevje, pri naselju Veliki Ločnik, občina Velike Lašče, osebno vozilo zapeljalo s ceste in obrnjeno na strehi obstalo na cestišču. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali kraj dogodka, nudili prvo pomoč lažje poškodovani osebi do prihoda reševalcev NMP Ljubljana, posuli iztekle motorne tekočine z vpojnim sredstvom, odklopili akumulator ter z dvigalom postavili vozilo nazaj na kolesa. Na kraju dogodka so posredovali tudi gasilci GB Ljubljana, policija ter dežurni delavci cestnega podjetja.

Z AC na travnato brežino

Včeraj ob 16.12 je na dolenjski avtocesti med Ivančno Gorico in Višnjo goro, občina Ivančna Gorica, v smeri Ljubljane osebno vozilo zapeljalo z vozišča po travnati brežini. Gasilci PGD Stična in GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, z vpojnimi sredstvi posuli po vozišču iztekle motorne tekočine in nudili prvo pomoč poškodovanemu vozniku do prihoda reševalcev NMP Ljubljana, ki so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Modrikast madež na Savi

Danes ob 9.17 so na gladini reke Save v Brestanici, občina Krško, opazili modrikaste madeže. Gasilci PGE Krško so podrobno pregledali območje ob in na reki, vendar morebitnega onesnaženja z nevarno snovjo niso zaznali. Izmerili so pH vrednost temnejšega plavajočega madeža, ki je bil nevtralen, za nadaljnjo analizo pa so vzeli tudi vzorec te snovi. Obveščene so bile pristojne službe.

M. K.