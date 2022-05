V Črnomlju izvolili nadomestnega romskega svetnika

8.5.2022 | 20:15

Črnomelj (Foto: Občina Črnomelj)

Črnomelj - V Občini Črnomelj so danes volili nadomestnega svetnika, ki bo v tamkajšnjem občinskem svetu predstavljal romsko skupnost. Po uradnih podatkih črnomaljske posebne volilne komisije so za romskega svetnika izvolili Franca Hudaka. Zanj je glasovalo 81 volilnih upravičencev, za njegovega tekmeca Boža Rozmana pa 76, so navedli.

Oba sta kandidirala s podporo volivcev. Glasovalo je 159 od sicer 265 volilnih upravičencev, dve glasovnici sta bili neveljavni. Volilna udeležba je bila nekaj več kot 59-odstotna, volitve pa so potekale mirno in brez posebnosti, je povedala tajnica črnomaljske posebne volilne komisije Željka Karin Biličič.

Nadomestne volitve je sicer črnomaljska občina razpisala po prenehanju mandata romskemu svetniku Henčku Koscu decembra lani. Temu je mandat prenehal zaradi odhoda na prestajanje zaporne kazni, je še pojasnila Biličičeva.

STA; M. K.