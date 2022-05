Danes brez elektrike

9.5.2022 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROŽIČ VRH na izvodu ROŽIČ VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN;

- od 9:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GROBLJE PRI CEGELNICI, izvod 1. KATODNI ODVODNIKI, 2. GROBLJE;

- od 11:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBINDOL;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČRMOŠNJICE 2, izvod 4. NASELJE PROTI STOPIČAM.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. VRHPOLJE;

- od 8:00 do 14:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠTRAVBERK;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOZJANE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, oskrbovanim iz TP CVIBLJE 2 na izvodu PEKEL VETERINARSKA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 9:00 in 12:00 na območju TP Svrževo, nizkonapetostno omrežje – Zgornje Svrževo; med 10:00 in 12:00 na območju TP Nadzorništvo Mokronog, nizkonapetostno omrežje – Puščava vas; med 9:00 in 10:30 pa na območjuTP Fužine, nizkonapetostno omrežje – Fužine.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Vrh Videm, Raka šola, Celine Raka, Raka Vinji vrh danes med 5:30 in 6:30 uro, na območju TP Ardro, Kripsar, Pijana gora med 6:30 in 7:30 uro ter med 16:00 in 17:00 uro na območju TP Raka med 5:30 in 6:30 uro ter med 16:00 in 17:00 uro, na območju TP Stojanski vrh, nizkonapetostno omrežje – Grublje KB med 8:30 in 11:00 uro, na območju TP Sevnica Dobrava in Pot na Dobravo pa med 11:00 in 13:00 uro.

M. K.