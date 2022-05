Leja Glojnarič zlata v mnogoboju

9.5.2022 | 07:30

Leja Glojnarič z zlato medaljo (Vse fotografije: Zveza ŠIS - SPK)

Rio de Janeiro - Slovenski športniki nadaljujejo dobre nastope na največjem tekmovanju za gluhe športnike, poletni olimpijadi. Brežiška atletinja Leja Glojnarič je osvojila zlato kolajno v mnogoboju. Slovenski uspeh je s tretjim mestom dopolnila Iris Breganski. Tekmovanje se je začelo že 7. maja, končalo pa danes s skokom v daljino, metom kopja in tekom na 800 metrov.

Brez finala v teku na 400 metrov pa je ostal Tadej Enci, ki so mu v drugi polovici nastopa pošle moči, so zapisali pri slovenski zvezi za šport invalidov Slovenije. Zdaj ima vidno razočarani Velenjčan dodaten dan časa za regeneracijo in pripravo na kvalifikacije teka na 400 metrov z ovirami.

Komaj 19-letna Brežičanka Leja Glojnarič je vsestranska atletinja, ki najbolj uživa v skoku v višino. V tej disciplini dosega tudi najboljše rezultate, čeprav tudi tekmuje v mnogoboju in metu kopja. Zaradi prirojene okvare sluha, zaradi katere slabo sliši in nosi slušni aparat, je še bolj zagnana ter skuša podirati državne rekorde in beležiti odmevne rezultate.

Iris Breganski je mlada gluha športnica iz Radovljice in članica kluba AD Kronos. Sluh je izgubila v zgodnjem otroštvu. Danes ima najraje sedmeroboj, ker ima veliko panog.

Skupno so slovenski športniki osvojili še 18. in 19. medalja gluhih v samostojni Sloveniji. Najuspešnejši slovenski športnik med gluhimi je Samo Petrač, ki je osvojil šest odličij, kot edini pa se lahko pohvali tako z odličjem z zimske kot poletne olimpijade gluhih.

STA; M. K.