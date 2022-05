Teden RK - pomoči potrebnih je veliko

9.5.2022 | 09:50

Hrovatova hiša z novo fasado (Vse fotografije: OZ RK Novo mesto)

Ekipa PP OŠ Vavta vas, ki bo dolenjsko regijo zastopala na državnem tekmovanju ekip PP.

Prostovoljci pomagajo starejšim tudi na vrtu.

Vrata skladišča RK na Drski imajo odprta vsako sredo, ko delijo oblačila in obutev, in vsako tretjo sredo za delitev hrane.

Ob letošnjem tednu Rdečega križa so za obeleževanje humanitarnosti izbrali slogan Skupaj smo neustavljivi, kar je je neposredni odgovor humanitarne organizacije in gibanja na aktualne lokalne in globalne razmere.

Območno združenje RK Novo mesto, ki pokriva osem dolenjskih občin, izvaja različne programe pomoči za lažje vključevanje ranljivih skupin. V tednu RK opozarjajo na socialno šibke med nami, spodbujajo mlade k humanitarnosti, se zahvaljujejo prostovoljcem in vabijo nove.

V letošnjem letu s pomočmi v obliki prehrane, finančnih pomoči, s štipendijami pomagajo starejšim, brezdomnim, beguncem in socialno šibkim družinam. V okviru projektnega dela obiskujejo uporabnike na domu na terenu. Najpogosteje gre za starejši, bolne, invalidne ljudi, ki si sami več ne morejo pomagati. Od začetka leta do maja so razdelili 1000 prehranskih paketov in pomagali 45 družinam pri neporavnanih finančnih obveznostih za nujne življenjske stroške, sporočajo iz RK NM. Na Območno združenje vsak mesec pride po pomoč s hrano od 200 do 250 družin in 200 posameznikov. Socialno šibkim družinam in posameznikom razdeljujejo donirano hrano, prejema jo 238 družin z 914 družinskimi člani. To hrano vozijo po vseh občinah uporabnikom tudi na dom. Razdelilnico toplih obrokov obiskuje do šest uporabnikov, ki so vključeni v različne dejavnosti, ki jih organizirajo na novomeškem RK in v njih vabijo tudi druge ljudi. Vse dejavnosti so brezplačne.

Odzvali so se tudi na pomoč družini iz Straža, ki zaradi skromnih dohodkov in bolezni v družini dolga leta njihova hiša ni imela fasade. Z zbranimi sredstvi posameznikov, doniranim materialom in ugodnim izvajalcem je hiša v preteklih dneh dobila svojo »obleko«, za kar je družina Hrovat zelo hvaležna. Cilj pa je, da pri njih obnovijo še kopalnico in uredimo izolacijo na podstrešju.

Lotili pa so se zbiranja sredstev za pomoč družini, ki ji je v Gabrju pogorelo ostrešje in mansarda. Hiša ni bila zavarovana, zato je družina odvisna od pomoči dobrodelnih ljudi.

V tednu RK bodo obeležili humanitarnost z različnimi dejavnostmi tudi med mladimi po osnovnih šolah. Ekipa prve pomoči OŠ Vavta vas bo zastopala dolenjsko regijo na državnem preverjanju ekip prve pomoči OŠ v Kopru. Največja akcija bo Košarica RK, v katero se bo z zbiranjem prehrane z daljšim rokom, higienskih pripomočkov in šolskih potrebščin, vključilo več kot deset šol. Zbrani material bodo razdelili predvsem družinam, ki so na Dolenjsko pribežale iz Ukrajine zaradi vojnih razmer.

Konec meseca bodo prostovoljke in prostovoljci obiskali vse, ki so starejši od 70 let, s skromnimi darilci in posebno zloženko, v kateri bodo našli vse informacije za starejše. Obiskali bodo okoli 9000 ljudi, vključenih bo 500 prostovoljk in prostovoljcev.

''Ob tednu Rdečega križa se iskreno zahvaljujemo vsem prostovoljcem za nesebično in požrtvovalno delo, donatorjem in našim podpornikom za njihovo podporo. Skupaj bodimo tudi naprej neustavljivi,'' so še zapisali v OZ RK Novo mesto v sporočilu za javnost.

M. K.