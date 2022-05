Prijeli mladoletnega tatu; žalil očeta, končal v lisicah

9.5.2022 | 10:40

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 6. 5. in 9. 5. intervenirali v 166. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 532 klicev, sporočajo danes s PU Novo mesto. Obravnavali so 17 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda, in zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 35. kršitev javnega reda in miru na javnih krajih in v zasebnih prostorih in v Novem mestu kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu in nezakonitih prehodov državne meje.

Prijeli mladoletnega tatu

Policiste PP Krško je v petek občan obvestil, da mu je na območju Pesja nekdo ponoči iz odklenjene garaže ukradel osebni avtomobil, v katerem so bili ključi in dokumenti. Policisti so okoli 12. ure na območju Mrtvic ukraden avtomobil našli in ga zasegli. Med preiskavo so ugotovili, da je tatvine osumljen mladoletnik iz okolice Krškega. Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Vlomi in tatvine

Med 5. 5. in 6. 5. je na parkirnem prostoru v Brežicah neznanec vlomil v osebni avtomobil in ukradel avtoradio. Lastnico je oškodoval za 200 evrov.

V naselju Izvir na območju PP Brežice je v petek nekdo poskušal vlomiti v osebni avtomobil. Zaradi poškodbe vozila je lastnika oškodoval za okoli 400 evrov.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Novem mestu je v noči na petek nekdo izmaknil zgornji del kotla za žganjekuho. Lastnico je oškodoval za 200 evrov.

V kraju Šutna na območju PP Krško je v noči na petek neznanec s strehe objekta potrgal bakrene žlebove. Škode je za okoli 1000 evrov.

V naselju Mali Podljuben je v soboto nekdo poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt mu ni uspelo priti, z vlomom pa je povzročil za okoli 500 evrov škode.

V noči na nedeljo je na parkirnem prostoru v Novem mestu nekdo z osebnega avtomobila znamke ukradel katalizator. Latnika je oškodoval za 200 evrov.

V naselju Dobrava na območju PP Trebnje so v noči na nedeljo neznanci skozi okna v pritličju vlomili v dve stanovanjski hiši. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Pijanega razgrajača pridržali

Policiste PP Novo mesto so v noči na soboto poklicali na pomoč iz zasebnega prostora v Novem mestu, kjer naj bi se pijan kršitelj nedostojno vedel do očeta, ga žalil in spodbujal k pretepu. 21-letnik se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru so mu izdali plačilni nalog.

Migranti

Policisti so na območju krajev Šentlenart, Slovenska vas, Jesenice na Dolenjskem in Loč (PP Brežice) izsledili in prijeli 14 državljanov Iraka, tri državljane Kube, državljana Kosova, Pakistana in Afganistana. Pri kraju Vrbje na območju PP Krško so izsledili osem državljanov Gambije, pet državljanov Senegala, državljana Malija, državljana Gvineje Bissau in Burkine Faso, na območju Podturna pri Dolenjskih Toplicah štiri državljane Pakistana in državljana Indije in v Novem mestu državljana Afganistana.

M. K.