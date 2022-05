Iskali so jo dve leti: v Straži z novo direktorico občinske uprave

9.5.2022 | 14:30

Lidija Plut (Foto: Občina Straža)

Straža - Občina Straža ima od prvega maja novo direktorico občinske uprave. Na to delovno mesto je župan Dušan Krštinc imenoval domačinko mag. Lidijo Plut, ki je nadomestila Polonco Špelko Krštinc, ki je kot vršilka dolžnosti dela in naloge direktorice opravljala dve leti.

Šele na četrtem javnem razpisu so na Občini Straža uspeli najti primernega kandidata oz. kandidatko. Na natečaj, ki so ga objavili v začetku tega leta, so se v roku prijavili trije kandidati. Ena vloga je bila popolna, dve pa je bilo treba še dopolniti, vendar kandidata z območja Ljubljane, ki sta sicer izpolnjevala pogoje, tega nista storila. S sklepom župana so torej kot primerno kandidatko izbrali Lidijo Plut iz Vavte vasi, ki je novo delovno mesto že nastopila s prvim majem.

Kot sporočajo s straške občine, je svojo poklicno pot Plutova začela na novomeški Upravni enoti v oddelku za okolje in prostor in se leta 2003 zaposlila na Mestni občini Novo mesto, kjer je kot podsekretarka skrbela za pripravo prostorskih aktov in upravne postopke. Kot je povedal župan Občine Straža Dušan Krštinc, so dolgoletne izkušnje Plutove v lokalni samoupravi, tri mandate je bila tudi občinska svetnica, dobro poznavanje delovanja javne uprave in pristojnosti občin, obvladovanje področja upravnih postopkov in urejanje prostora, njena velika prednost pri neposrednem vodenju in usmerjanju dela občinske uprave. Krštinc pričakuje, da bo ''občinska uprava pod njeno taktirko še naprej tako učinkovita in povezana ter ostala prijazen servis za zadovoljevanje potreb občanov, da bodo upravne, strokovne in organizacijske naloge izvršene zakonito, učinkovito, racionalno in pravočasno.''

Z imenovanjem nove direktorice se v Straži končuje dveletno obdobje iskanja primernega kadra za ta položaj v občinski upravi. Polonca Špelko Krštinc še naprej ostaja na občini kot strokovna sodelavka.

M. K.

