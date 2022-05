Umrl akademski slikar Jože Centa

9.5.2022 | 18:00

Jože Centa (Foto: arhiv lokalno.si)

V 89. letu je umrl akademski slikar Jože Centa. V obseženem slikarskem opusu, ki je ostajalo trdno vpeto v krajinarstvo in prežeto z ljubeznijo do rodne Dolenjske, je bil prepoznaven tudi kot ilustrator in avtor tihožitij ter velikih stenskih kompozicij, poroča spletni portal MMC RTV Slovenija.

Jože Centa se je rodil leta 1934 v Dvorski vasi pri Velikih Laščah. Leta 1960 je diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani v razredu profesorja Antona Gojmirja Kosa. Od leta 1962 vse do upokojitve je delal kot likovni pedagog v Ljubljani.

Centa je bil mojster barve in risbe, s katerima je na poetičen in ekspresiven način upodabljal svojo globoko kulturno navezanost na prostor, v katerem je odraščal. V družbenem smislu je nadaljeval delo umetnikov Franceta Miheliča, Jožeta Petka, Janka Trošta, Franceta Goršeta, Gregorja Peruška, Ivana Vavpotiča, Riharda Jakopiča in drugih.

Umetnikov pristop je na prvi pogled klasičen, podrobnejši pa odkriva prefinjeno niansirano odmevnost na dražljaje, ki jih povzroča razčlenjena tipika posamezne slovenske regije: relief, rastlinstvo, arhitektura, ljudje in svetloba.

Njegova raznolika umetniška likovna dejavnost je bila deležna odmevnosti tako v slovenskem kot tudi v mednarodnem prostoru. Samostojno in skupinsko je mnogokrat razstavljal v Sloveniji, Avstriji, Italiji in ZDA. Udeležil se je številnih srečanj likovnikov ne le kot slikar, temveč tudi kot pobudnik, idejni vodja in mentor. Za svoje delo na likovnem, organizacijskem in dolgoletnem pedagoškem področju je dobil več nagrad in priznanj, še poroča MMC.

Za leta 1981 obnovljeni Kulturni dom v Velikih Laščah je ob 150-letnici Levstikovega rojstva izdelal literatov portret. Leto pozneje je zasnoval tradicionalna srečanja likovnih umetnikov pod skupnim imenom Trubarjevi kraji. Več let je bil dejaven tudi pri zagotavljanju sredstev za obnovo Trubarjeve domačije na Rašici in vzpostavitev njene galerijske dejavnosti. Leta 2014 je postal častni občan Občine Velike Lašče. Istega leta je izšla tudi Centova monografija izpod peresa umetnostne zgodovinarke Marjane Dolšina.

Po tem, ko je zaradi šibkega zdravja pred približno desetimi leti odložil svoje čopiče, svinčnike in krede, je leta 2020 pri 86 letih Jože Centa sam napisal in ilustriral svoj knjižni prvenec z naslovom Ne ugašajte mi luči, ki je avtobiografska strnitev spominov iz otroštva med drugo svetovno vojno.

STA; M. K.