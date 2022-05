Oživljanje ni uspelo

10.5.2022 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Včeraj ob 14.10 je v naselju Žaga, občina Velike Lašče, nenadno obolela oseba. Gasilci PGD Karlovica so osebo oživljali do prihoda reševalcev NMP Ljubljana. Kljub hitremu posredovanju gasilcev reanimacija ni bila uspešna.

Črpali so vodo

Ob 7.43 je na Cesti prvih borcev v Brestanici, občina Krško, zaradi okvare na vodovodu prišlo do izlitja vode v poslovnih prostorih. Gasilci PGE Krško so izčrpali okoli 800 litrov vode.

Zagorelo na deponiji

Ob 21.49 je na Hotemežu, občina Radeče, zagorelo na deponiji odpadkov. Gasilci PGD Radeče in PGD Jagnjenica so požar omejili in pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 11:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU, na izvodu GASILSKI DOM.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGE ME, izvod Drage;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS, izvod Proti Črnomlju.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 10:30 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUŠICE;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLICIJA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:30 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMALČJA VAS;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CEROV LOG;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. IVAN DOL.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Hom, nizkonapetostno omrežje – Kamnje.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Ardro, Kripsar, Pijana gora med 6.15 in 7. uro ter med 16. in 17. uro, na območju TP Raka med 6.15 in 6.45 ter med 16. in 17. uro; na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Bohor, nizkonapetostno omrežje – Koča – Repetitor med 9. in 12. uro; na področju nadzorništva Brežice na območju TP Pišece Orehovec 2, nizkonapetostno omrežje – Pišece med 8. in 9. uro ter Spodnje Bojsno, nizkonapetostno omrežje – Smer Bojsno med 10. in 13. uro; na področju nadzorništva Sevnica pa na območju TP Žigerski vrh, Lončarjev dol, Gradec Blanca, Čanje in Gračka gora med 8. in 13. uro.

M. K.